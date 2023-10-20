Giriş Tarihi: 20.10.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 06:52

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı değişimiyle şaşırttı! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı bir de şimdi görün adeta bambaşka biri!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle görenleri şaşırtıyor. Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora şimdi bambaşka biri oldu. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan oyunculuğa ara verdi. Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi…