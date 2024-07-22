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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...
Giriş Tarihi: 22.07.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:02

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...

Bir zamanlar çocuk yıldızdı şimdi oyun tasarlıyor! Yayınlanan tekrarlarıyla izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam eden Akasya Durağı'nın oyuncuları çok merak ediliyor! İlk kez yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncuları yıllar içerisindeki değişimleriyle görenleri şaşırtıyor. Kimileri büyüdü, kimileri yaşlandı, kimileri aramızdan ayrıldı... Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora ise şimdi bambaşka biri oldu. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan oyunculuğa ara verdi. Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. İşte Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora'nın değişimi...

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra merak konusu oldu! Erimşah Bora'nın yeni mesleği ve değişimi şaşkınlık yarattı...

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

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Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...

Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.

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