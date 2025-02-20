Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:32
Al Pacino ile Kadın Kokusu filminde tango yapmıştı! Gabrielle Anwar şimdi torun torba sahibi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...
Sinema tarihinin en karizmatik aktörlerinden olan Al Pacino'nun başrolünde yer aldığı Kadın Kokusu filmini izlemeyen yoktur. Bir döneme damga vuran filmde Al Pacino ile tango sahnesiyle hafızalara kazınan Gabrielle Anwar, zarafetiyle herkesi büyülemişti. Efsane oyuncunun son hali ortaya çıktı. Şimdi 55 yaşında olan Gabrielle Anwar, torun torba sahibi...Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimini görenler ise tanımakta zorluk çekti.