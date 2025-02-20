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Haberler Galeri Al Pacino ile Kadın Kokusu filminde tango yapmıştı! Gabrielle Anwar şimdi torun torba sahibi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:32

Al Pacino ile Kadın Kokusu filminde tango yapmıştı! Gabrielle Anwar şimdi torun torba sahibi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Sinema tarihinin en karizmatik aktörlerinden olan Al Pacino'nun başrolünde yer aldığı Kadın Kokusu filmini izlemeyen yoktur. Bir döneme damga vuran filmde Al Pacino ile tango sahnesiyle hafızalara kazınan Gabrielle Anwar, zarafetiyle herkesi büyülemişti. Efsane oyuncunun son hali ortaya çıktı. Şimdi 55 yaşında olan Gabrielle Anwar, torun torba sahibi...Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimini görenler ise tanımakta zorluk çekti.

Al Pacino ile Kadın Kokusu filminde tango yapmıştı! Gabrielle Anwar şimdi torun torba sahibi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

SCENT A WOMAN - KADIN KOKUSU

Al Pacino'nun en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı 1992 yapımı Scent A Woman filmi sinema tarihinde iz bırakan bir yapım olmuştu.

Al Pacino ile Kadın Kokusu filminde tango yapmıştı! Gabrielle Anwar şimdi torun torba sahibi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

KADIN KOKUSU KONUSU

Al Pacino'nun emekli albay Frank Slade'i canlandırdığı film, kör bir adamla yardımcısının dostluk öyküsünü anlatıyor.

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Al Pacino ile Kadın Kokusu filminde tango yapmıştı! Gabrielle Anwar şimdi torun torba sahibi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

1993 yılında Al Pacino'ya En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını getiren filmde rol alan diğer oyuncular ise Philip Seymour Hoffman, Gabrielle Anwar, Chris O'Donnell ve James Rebhorn'du.

Al Pacino ile Kadın Kokusu filminde tango yapmıştı! Gabrielle Anwar şimdi torun torba sahibi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Özellikle Donna karakterine can veren Gabrielle Anwar filmdeki tango sahnesiyle oldukça dikkat çekmişti.

Al Pacino ile Kadın Kokusu filminde tango yapmıştı! Gabrielle Anwar şimdi torun torba sahibi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Şimdilerde 55 yaşında olan Gabrielle Anwar'ı görenler tanıyamadı.

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