Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…

NE OLMUŞTU?

Miami'de 1 Eylül'de yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın cenazesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecilerinin girişimleriyle Türkiye'ye getirilecekti. Fakat oyuncunun Adli Tıp işlemleri tamamlanamamıştı.

Oyuncunun kızı Anjelik Calvin, Tuğba'nın otopsi için götürüldüğü cenaze evinin sorumlusu olan müfettişi suçlamış ve polis departmanı üst yönetimine dilekçeyle başvurmuştu. Sonunda Tuğba'ya otopsi yapılması kararı alınmıştı.