Giriş Tarihi: 27.09.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
06:50
Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…
1 Eylül'de Miami'de vefat eden Ahu Tuğba'nun cenazesi Türkiye'ye geliyor. Ahu Tuğba'nın anma ve cenaze töreni detayları kesinleşti. Ahu Tuğba için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlenecek. Sanatçı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesini yanına defnedilecek. Tuğba için aynı akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek. İşte tüm merak edilenler...