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Haberler Galeri Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…
Giriş Tarihi: 27.09.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 06:50

Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…

1 Eylül'de Miami'de vefat eden Ahu Tuğba'nun cenazesi Türkiye'ye geliyor. Ahu Tuğba'nın anma ve cenaze töreni detayları kesinleşti. Ahu Tuğba için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlenecek. Sanatçı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesini yanına defnedilecek. Tuğba için aynı akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek. İşte tüm merak edilenler...

Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…

25 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ…

Ahu Tuğba'nın anma ve cenaze töreni detayları kesinleşti. Ahu Tuğba için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlenecek.

Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…

Sanatçı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesini yanına defnedilecek. Tuğba için aynı akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek.

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Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…

Kızı Anjelik Anjelik Calvin annesinin sayfasından şu açıklamayı yapmıştı:

"Cuma akşamı Türkiye'deyiz. Aynı uçakla geliyorum. Saat ve yer kesinleşince size haber vereceğim"

Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…

Tuğba'nın cenaze programı ise netlik kazanmadı. Usta oyuncunun kızı Anjelik Calvin'in ise annesinin cenazesinin Teşvikiye Camii'nde kılınmasını istediği öğrenildi.

Annesinin yanına defnedilecek! İşte Ahu Tuğba’nın anma ve cenaze töreni detayları…

NE OLMUŞTU?

Miami'de 1 Eylül'de yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın cenazesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecilerinin girişimleriyle Türkiye'ye getirilecekti. Fakat oyuncunun Adli Tıp işlemleri tamamlanamamıştı.

Oyuncunun kızı Anjelik Calvin, Tuğba'nın otopsi için götürüldüğü cenaze evinin sorumlusu olan müfettişi suçlamış ve polis departmanı üst yönetimine dilekçeyle başvurmuştu. Sonunda Tuğba'ya otopsi yapılması kararı alınmıştı.

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