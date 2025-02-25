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Haberler Galeri Aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel'in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:16

Aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel'in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı...

Çağla Şıkel, sevgilisiyle Londra dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

Aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel’in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı...

Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıkan Şıkel, muhabirlerin, "Erkek arkadaşınızı tanıyabilir miyiz?" sorusuna gülümseyerek, "Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk" diye cevap verdi.

Aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel’in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı...

SEVGİLİSİ TEKSTİLCİ ÇIKTI!
Şıkel'in sevgilisinin tekstilci Erinç Ulutürk olduğu ortaya çıktı.

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Aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel’in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı...

Daha önce Emre Altuğ ile evlenen ve bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Şıkel, ayrılık sonrası ise Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel’in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı...

Birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin evlilik haberleri beklenirken ayrılık haberleri gelmişti.

Aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel’in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı...

Geçtiğimiz gece bir mekanın çıkışında görüntülenen Çağla Şıkel'in ise yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel iddialara sosyal medya hesabındandan cevap vermişti.

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