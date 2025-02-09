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Haberler Galeri Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:13

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!

İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, el ele girdikleri boşanma davasından el ele çıkıp 27 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirmişti. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, ayrılık sonrası hayatlarına devam etti. Arzum Onan, yeni bir aşka yelken açarken Mehmet Aslantuğ'un adı bazı isimlerle anıldı. Ancak Mehmet Aslantuğ, sessizliğini korudu. Bugün ise ünlü aktör aşkını ilk kez duyurdu. Bakın Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi kimmiş?

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!

İki ünlü çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini Mayıs 2023'te tek celsede sonlandırdı. Herkesi şaşırtan gelişme sonra çift sessizliğini korusa da ortaya çeşitli iddialar atıldı.

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!

AYRILIK SONRASI HAYATLARINA DEVAM ETTİLER

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, ayrılık sonrası hayatlarına devam etti.

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Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!

MEHMET ASLANTUĞ SESSİZLİĞİNİ ÖYLE BİR BOZDU Kİ!

Bu süre içerisinde Arzum Onan, bir süredir müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Mehmet Aslantuğ da zamana zaman aşk iddialarıyla gündemde yer alsa da oyuncu sessizliğini her zaman korudu. Ancak ünlü oyuncu bu kez sessizliğini öyle bir bozdu ki!

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!

AŞKINI İLK KEZ AÇIKLADI

Mehmet Aslantuğ, bugün yaptığı paylaşımla aşkını ilk kez duyurdu.

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!

İŞTE O AŞK PAYLAŞIMI

Aslantuğ paylaşımında, "KAPTANIN SEYİR DEFTERİ

Bi bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

E yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoşgeldiniz

Bedeni unutmuş bi zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz🌹" ifadelerini kullandı.

BU PAYLAŞIMLA DUYURDU

Böylece Aslantuğ, psikolog aşkı Canan Şahin'le aşkını bu paylaşımla duyurmuş oldu.

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