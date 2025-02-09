Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!

MEHMET ASLANTUĞ SESSİZLİĞİNİ ÖYLE BİR BOZDU Kİ!

Bu süre içerisinde Arzum Onan, bir süredir müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Mehmet Aslantuğ da zamana zaman aşk iddialarıyla gündemde yer alsa da oyuncu sessizliğini her zaman korudu. Ancak ünlü oyuncu bu kez sessizliğini öyle bir bozdu ki!