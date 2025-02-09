Giriş Tarihi: 09.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
16:13
Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Mehmet Aslantuğ yeni aşkını böyle duyurdu!
İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, el ele girdikleri boşanma davasından el ele çıkıp 27 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirmişti. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, ayrılık sonrası hayatlarına devam etti. Arzum Onan, yeni bir aşka yelken açarken Mehmet Aslantuğ'un adı bazı isimlerle anıldı. Ancak Mehmet Aslantuğ, sessizliğini korudu. Bugün ise ünlü aktör aşkını ilk kez duyurdu. Bakın Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi kimmiş?