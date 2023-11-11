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Haberler Galeri Aşk bombası patladı! Serenay Sarıkaya gönlünü müzisyen Mert Demir'e mi kaptırdı?
Giriş Tarihi: 11.11.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 11:39

Aşk bombası patladı! Serenay Sarıkaya gönlünü müzisyen Mert Demir'e mi kaptırdı?

Şimdilerde "Aile" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde işlerinin yoğunluğu nedeniyle aşka vakit bulamadığını söyleyen Sarıkaya, "Hayatınızda biri var mı" sorusuna "Kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel" yanıtını vermişti. Ancak güzel oyuncunun sürpriz aşkı ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya'nın, gönlünü müzisyen Mert Demir'e kaptırdığı iddia edildi. İşte sürpriz aşkın detayları...

Aşk bombası patladı! Serenay Sarıkaya gönlünü müzisyen Mert Demir’e mi kaptırdı?

Kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor, özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde sıkça yer buluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı "Aile" dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, son olarak bomba bir iddia ile gündeme geldi.

Aşk bombası patladı! Serenay Sarıkaya gönlünü müzisyen Mert Demir’e mi kaptırdı?

AŞKA VAKİT YOK

Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir güzellik merkezine giden Sarıkaya, özel hayatı ile ilgili ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.

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Aşk bombası patladı! Serenay Sarıkaya gönlünü müzisyen Mert Demir’e mi kaptırdı?

İçerde yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra çıkışta soruları yanıtlayan Sarıkaya, "Bu aralar iş ev, ev iş, dışında hiçbir hayatım yok. Bugün kendime biraz bakım yaptırdım. Bekarlık ve yalnızlık çok güzel. İşlerin yoğunluğundan aşka vakit yok" demişti.

Aşk bombası patladı! Serenay Sarıkaya gönlünü müzisyen Mert Demir’e mi kaptırdı?

İddialara göre Serenay Sarıkaya, yeni yeni filizlenen ilişkisini müzik dünyasında buldu.

Aşk bombası patladı! Serenay Sarıkaya gönlünü müzisyen Mert Demir’e mi kaptırdı?

Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncu, "Ateşe Düştüm" şarkısıyla adından söz ettiren Mert Demir'le görüşüyor. Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm"de Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıktı.

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