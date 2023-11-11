Aşk bombası patladı! Serenay Sarıkaya gönlünü müzisyen Mert Demir’e mi kaptırdı?

Giriş Tarihi: 11.11.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 11:39

Şimdilerde "Aile" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde işlerinin yoğunluğu nedeniyle aşka vakit bulamadığını söyleyen Sarıkaya, "Hayatınızda biri var mı" sorusuna "Kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel" yanıtını vermişti. Ancak güzel oyuncunun sürpriz aşkı ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya'nın, gönlünü müzisyen Mert Demir'e kaptırdığı iddia edildi. İşte sürpriz aşkın detayları...