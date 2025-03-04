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Haberler Galeri Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 15:36

Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!

Danla Bilic, 2016 yılında fenomenlik dünyasına adım attığı günden bu yana hız kesmeden popülerliğini sürdürüyor. Sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Danla, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Geçmişte ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle dikkat çeken Bilic, Yusuf Engin, Kubilay Aka, rapçi Çakal ve milli futbolcu Doğan Alemdar gibi isimlerle aşk yaşadı. Ünlü fenomen şimdi ise kalbini, Beşiktaş'ın genç yıldız futbolcularından birine kaptırmış gibi görünüyor.

Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, paylaşımları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!

AŞK LİSTESİ DE BİR HAYLİ KABARIK

Berat Demir, Yusuf Engin, Kubilay Aka ve Rapçi Çakal ile ilişki yaşayan fenomen Danla Bilic'in aşk listesi de bir hayli kabarık.

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Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!

30 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!

Geçmişte katıldığı bir programda 'Türkiye'de erkek kalmadı' ifadelerini kullanan ünlü fenomen gönlünü kendisinden yaşça küçük jokeye kaptırmıştı.

Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!

"SİZLERLE YAŞIT SAYILIR KENDİSİ"

Son zamanlarda sık sık at binmeye giden Bilic, 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' demişti. Danla Bilic'in jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.