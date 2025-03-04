Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
15:36
Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!
Danla Bilic, 2016 yılında fenomenlik dünyasına adım attığı günden bu yana hız kesmeden popülerliğini sürdürüyor. Sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Danla, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Geçmişte ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle dikkat çeken Bilic, Yusuf Engin, Kubilay Aka, rapçi Çakal ve milli futbolcu Doğan Alemdar gibi isimlerle aşk yaşadı. Ünlü fenomen şimdi ise kalbini, Beşiktaş'ın genç yıldız futbolcularından birine kaptırmış gibi görünüyor.