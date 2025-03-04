Aşk listesi gittikçe kabarıyor... Fenomen Danla Bilic gönlünü şimdi de Beşiktaşlı futbolcuya kaptırdı!

"SİZLERLE YAŞIT SAYILIR KENDİSİ"

Son zamanlarda sık sık at binmeye giden Bilic, 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' demişti. Danla Bilic'in jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.