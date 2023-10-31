Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:07

Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, dört ay önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını kızı Elay ile geçiriyor. Aslı Enver'in son paylaşımı ilgi odağı oldu. Aslı Enver'in sıfır makyajlı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hayranları Aslı Enver'in cesaretine hayran kaldı. İşte Aslı Enver'in hiç görmediğiniz makyajsız hali…