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Haberler Galeri Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:07

Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, dört ay önce anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını kızı Elay ile geçiriyor. Aslı Enver'in son paylaşımı ilgi odağı oldu. Aslı Enver'in sıfır makyajlı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hayranları Aslı Enver'in cesaretine hayran kaldı. İşte Aslı Enver'in hiç görmediğiniz makyajsız hali…

Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Oyunculuğu ve güzelliği ile beğenilen Aslı Enver, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı oldu.

Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Enver'in pozları çok sayıda beğeni ve yorum alırken, makyajsız hali ise dikkati çekti.

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Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

ASLI'NIN MAKYAJSIZ FOTOĞRAFLARI ÖVGÜ ALDI

Makyajsız fotoğraflarını yayınlayan Aslı Enver, takipçilerinden beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

39 yaşındaki oyuncuya hayranları, 'Bu kadar güzellik fazla değil mi?', 'Ne kadar doğal. Filtresiz güzel olunuyor.' şeklinde övgü dolu mesajlar yazdı.

Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

En doğal halini böyle paylaştı...

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