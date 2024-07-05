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Haberler Galeri Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin görenleri şoke etti!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:50

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin görenleri şoke etti!

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi ile yıldızı parlayan Aslıhan Güner, sosyal medyayı salladı.Sık sık kız kardeşleriyle fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu takipçilerini şoke etti. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yapmıştı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler 'ikiz misiniz?' diyor.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin görenleri şoke etti!

Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler 'ikiz misiniz?' diyor.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin görenleri şoke etti!

Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

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Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin görenleri şoke etti!

Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin görenleri şoke etti!

Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin görenleri şoke etti!

Aslıhan Güner, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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