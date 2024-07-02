Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor! "Hangisi Aslıhan?"
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:15

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor! "Hangisi Aslıhan?"

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi ile yıldızı parlayan Aslıhan Güner, sosyal medyada gündem oldu. Zaman zaman kız kardeşleriyle fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu takipçilerini şaşırttı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yapmıştı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler 'ikiz misiniz?' diyor.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor! Hangisi Aslıhan?

Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler 'ikiz misiniz?' diyor.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor! Hangisi Aslıhan?

Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor! Hangisi Aslıhan?

Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor! Hangisi Aslıhan?

Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı.

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor! Hangisi Aslıhan?

Aslıhan Güner, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SON DAKİKA