Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
08:32
Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleriyle hafızalara kazınmıştı... Meğer oğlu da çok ünlüymüş!
Yaz aylarında ekranlar Yeşilçam'a doyarken Kemal Sunal filmleri izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri de Avanak Apti... Kemal Sunal'ın kahkaha tufanı filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. 2002 yılında aramızdan ayrılan Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...