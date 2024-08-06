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Haberler Galeri Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleriyle hafızalara kazınmıştı... Meğer oğlu da çok ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:32

Avanak Apti'nin Barut OsmanÜnal Gürel iri cüssesi, sinirli halleriyle hafızalara kazınmıştı... Meğer oğlu da çok ünlüymüş!

Yaz aylarında ekranlar Yeşilçam'a doyarken Kemal Sunal filmleri izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri de Avanak Apti... Kemal Sunal'ın kahkaha tufanı filmlerinden Avanak Apti'nin Barut OsmanÜnal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. 2002 yılında aramızdan ayrılan Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...

Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleriyle hafızalara kazınmıştı... Meğer oğlu da çok ünlüymüş!

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile iz bırakmıştı Ünal Gürel... Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğuyor.

Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleriyle hafızalara kazınmıştı... Meğer oğlu da çok ünlüymüş!

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut OsmanÜnal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş, sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı.

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Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleriyle hafızalara kazınmıştı... Meğer oğlu da çok ünlüymüş!

Aynı zamanda "Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.

Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleriyle hafızalara kazınmıştı... Meğer oğlu da çok ünlüymüş!

Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleriyle hafızalara kazınmıştı... Meğer oğlu da çok ünlüymüş!

Peki Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

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