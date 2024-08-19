Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:01
Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı
Uzun süredir kolon, bağırsak ve gırtlak kanserleriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Akbaş ile en son İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatı olduğu gün görüntülü konuştuk. Eşi Beyhan Benek'ten bahsederken gözlerinden yaşlar süzülen Aydemir Abi, "Eşim uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Ben de hastalıktan dolayı 20 kilo verdim. Beni bu halimle görmesini istemiyorum o yüzden aylardır görüşmüyoruz" dedi.