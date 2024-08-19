Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş, önceki gün 88 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu. Son olarak 'Kolpaçino 4/4'lük' filminde efsane karakter 'Sabri Abi'yi canlandıran Aydemir Akbaş ile en son İbrahim Tatlıses'in kalp kapağı operasyonu geçirdiği günlerde konuştum... Akşam saatleriydi... Yapımcı Polat Yağcı'yı görüntülü aradım ve Aydemir Abi de yanındaydı. Hem filmden hem Galatasaray'dan hem hayattan hem de hastalığından söz ettik.