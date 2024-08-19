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Haberler Galeri Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:01

Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı

Uzun süredir kolon, bağırsak ve gırtlak kanserleriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Akbaş ile en son İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatı olduğu gün görüntülü konuştuk. Eşi Beyhan Benek'ten bahsederken gözlerinden yaşlar süzülen Aydemir Abi, "Eşim uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Ben de hastalıktan dolayı 20 kilo verdim. Beni bu halimle görmesini istemiyorum o yüzden aylardır görüşmüyoruz" dedi.

ÖMER KARAHAN
Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş, önceki gün 88 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu. Son olarak 'Kolpaçino 4/4'lük' filminde efsane karakter 'Sabri Abi'yi canlandıran Aydemir Akbaş ile en son İbrahim Tatlıses'in kalp kapağı operasyonu geçirdiği günlerde konuştum... Akşam saatleriydi... Yapımcı Polat Yağcı'yı görüntülü aradım ve Aydemir Abi de yanındaydı. Hem filmden hem Galatasaray'dan hem hayattan hem de hastalığından söz ettik.

Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı

Aydemir Abi, her zamanki naifliği ve duygusallığı ile karşımdaydı.

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Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı

Polat Yağcı'nın sinema sektörü için şans olduğunu, abi-kardeş gibi olduklarını söyledi.

Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı

Telefonu kapatmadan Aydemir Abi'ye iki kez boşanıp, üç kez evlendiği eşi Beyhan Benek'i de sordum...

Aydemir Akbaş’ın son sözleri duygulandırdı! Usta sanatçı gözyaşları içinde anlattı

Uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu Beyhan Hanım. Aydemir Abi'nin gözleri doldu...

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