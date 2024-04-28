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Haberler Galeri Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:30

Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...

Aynalı Tahir, Zehirli Sarmaşık, Kaybolan Yıllar gibi projelerle bir döneme damga vuran oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan elini eteğini çekti. Magazinden uzak bir hayatı tercih eden Yeşim Büber sosyal medyanın merak ettiği isimlerden oldu. Aynalı Tahir dizisindeki Zümrüt karakteri ile şöhreti yakalayan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Teknede yaşamayı tercih eden Yeşim Büber, karşılaştıkları zorlukları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte değişimi ile dikkat çeken Aynalı Tahir'in Zümrüt'ü Yeşim Büber'in son hali...

Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...

Aynalı Tahir'in büyük aşkı Zümrüt karakteri ile şöhreti yakalayan güzel gözlü oyuncu Yeşim Büber şimdilerde gözlerden ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuktan elini, eteğini çeken Yeşim Büber şimdilerde evli ve çocuklu.

Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...

Bir dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Yeşim Büber'in son hali merak konusu oldu.

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Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...

"Aynalı Tahir" dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenmişti.

Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...

Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte Yeşim Büber son hali...

Şimdilerde 45 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

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