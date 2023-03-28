Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:47

Azeri kızı Günel ile İbrahim Tatlıses bir arada! Günel Zeynalova'nın değişimi ağızları açık bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in yeni şarkısı için geri sayım sürerken İmparator'a Ceylan, Yudum ve Azeri Kızı Günel, vokallik yaptı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova, yine Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği "Oy Didem" klibiyle hafızalara kazınmıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan ve uzun süredir dillerde olan Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses'in yeni şarkısı için vokal yaptı. Bir araya gelen ikiliden Zeynalova, o anları Instagram hesabında paylaştı. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın paylaşımında bir kez daha değişimi dikkat çekti, tanınmaz halde olan şarkıcı yine daha dillere dolandı...