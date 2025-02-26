Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
10:05
Babalık kararı sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hamle! Kimse ne yapmaya çalıştığını anlayamadı! Önce sildi...
Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı'nın evlilik dışı Uzay isimli bir oğlu olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından yapılan DNA testinde 99.9 eşleşme elde edilmiş ve iddialar kanıtlanmıştı. Tüm bu olanlara rağmen Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı adeta ailelerinde hiçbir sorun olmadığını göstermek istercesine bir aile pozu paylaşmıştı. Dün yaşanan yeni gelişmede ise Uzay isimli çocuğun Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna mahkemece hükmedildi. Ardından gözler ise Nazlı Sabancı'ya çevrildi.