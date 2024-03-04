Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:57
Babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş! İsmail Hacıoğlu'nun babası kendisinden ünlüymüş...
Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamıştı. Hacıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş. Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.