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Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:57

Babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş! İsmail Hacıoğlu'nun babası kendisinden ünlüymüş...

Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamıştı. Hacıoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş. Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız ismiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun babası kendisinden ünlüymüş...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor.

Babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız ismiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun babası kendisinden ünlüymüş...

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Ancak Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı.

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Babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız ismiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun babası kendisinden ünlüymüş...

Merve Çağıran'ın ardından Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamadı.

Babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız ismiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun babası kendisinden ünlüymüş...

Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu, şimdi de ailesiyle gündemde.

Babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız ismiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun babası kendisinden ünlüymüş...

Oynadığı her rolün hakkını veren ünlü oyuncunun babası da çok ünlüymüş.

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