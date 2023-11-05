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Haberler Galeri Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 10:59

Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirası çok konuşulmuştu... Son zamanlarda aşırı zayıflılığı ile dikkat çeken ve hasta olduğu iddia edilen Süreyya Yalçın'ın yakın çevresine "ölümden korkuyorum" dediği ve vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. İşte serveti dudak uçuklatan Süreyya Yalçın'ın vasiyeti...

Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın’ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!

Sosyetenin önde gelen zenginlerinden Süreyya Yalçın'ın vasiyeti şaşırttı! 39 yaşındaki Süreyya Yalçın hasta mı?

Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın’ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!

Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirası çok konuşulmuştu... Son zamanlarda aşırı zayıflılığı ile dikkat çeken ve hasta olduğu iddia edilen Süreyya Yalçın'ın yakın çevresine "ölümden korkuyorum" dediği ve vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

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Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın’ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!

Takvim'in haberine göre; Süreyya Yalçın, yakın çevresine, "Ben ölürsem, beni yakın. Beni toprak altında haşereler, böcekler yemesin. Ölmekten çok korkuyorum" dediği iddialar arasında. Süreyya Yalçın'ın arkadaş ortamındaki bu söylemleri "Gizlediği hastalığı mı var?" sorularını akıllara getiriyor.

Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın’ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın babasından kalan dudak uçuklatan mirasına ne oldu?

Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın’ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!

'HANGİ ÇAĞDAYIZ!'
Süreyya Yalçın, servetini yurt dışına taşıdığına dair iddialara tepki gösterdi:

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