Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın’ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!

Takvim'in haberine göre; Süreyya Yalçın, yakın çevresine, "Ben ölürsem, beni yakın. Beni toprak altında haşereler, böcekler yemesin. Ölmekten çok korkuyorum" dediği iddialar arasında. Süreyya Yalçın'ın arkadaş ortamındaki bu söylemleri "Gizlediği hastalığı mı var?" sorularını akıllara getiriyor.