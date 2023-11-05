Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
10:59
Babasından 1.6 milyar $’lık miras kalan Süreyya Yalçın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Sosyetik güzel şaşırttı!
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirası çok konuşulmuştu... Son zamanlarda aşırı zayıflılığı ile dikkat çeken ve hasta olduğu iddia edilen Süreyya Yalçın'ın yakın çevresine "ölümden korkuyorum" dediği ve vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. İşte serveti dudak uçuklatan Süreyya Yalçın'ın vasiyeti...