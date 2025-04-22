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Haberler Galeri Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 08:06

Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…

Yediğimiz baklavadan içtiğimiz vitamine, sabah kahvaltısında yediğimiz tosttan akşam sahil kasabasında sipariş verdiğimiz kalamara kadar... Meğer yıllardır kandırılıyormuşuz! Gıda hileleri, etiket oyunları, fiyat çılgınlığı derken hem sağlığımız hem cüzdanımız tehdit altında. Mevlüt Tezel'in kaleme aldığı bu köşede bugüne kadar farkında olmadan neler yediğimizin farkına varacaksınız! İşte detaylar...

MEVLÜT TEZEL
Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…

En çok hile yapılan ürünlerin başında peynir geliyor.
Kaşarlı pide ve kaşarlı tost diye satın aldığımız ürünlerde genelde eritme peynir kullanılıyor.

Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…

Aynı sorun baklava için de geçerli. Dubai çikolatası çılgınlığı ve kuralık yüzünden Antep fıstığında üretiminin düşmesinden dolayı Antep fıstığı fiyatı çok yükselince baklavalarda yer fıstığı kullanmaya başlandı.
Hatta irmik ve ıspanağa fıstık görünümü verip baklavada kullananlar da var.

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Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…

Tarım ve Orman Bakanlığı da özellikle pide tost, sandviçlerde kullanılan ve geçen yıl yürürlüğe giren 'eritme peynir' tebliğine dair yeni kararlar aldı.

Artık kaşarlı pide ve tosta kaşar peyniri yoksa 'kaşarlı tost, pide' ismi kullanamayacaklar.
Bunun yerine 'eritme peynirli' denilecek.

Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…

Yani bu ürünler "eritme peynirli pide", "eritme peynirli tost", "eritme peynirli sandviç" ibaresiyle satılacak.
Aynı değişikli baklavada da uygulanacak.
Eğer baklavada fıstık yerine yer fıstığı kullanılıyorsa o baklava 'yer fıstıklı' baklava ibaresiyle satılacak.

Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…

Bu kurallara uymayanlara da ceza kesilecek.
Geç kalınmış yerinde bir kararla daha. Hilenin her türlüsüne tanıklık ettiğimiz ülkemizde yıllarca eritme peynirli tost, pide, son yıllarda da yer fıstıklı baklava yiyorduk ve çoğu insan da bu hilelerin farkında değildi. Ülkemizde ayrıca ürün etiketi okuma bilinci geliştirilmeli.
Birçok market ürününde de etiketi ve adı insanları aldatmaya yönelik!