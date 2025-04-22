Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…

Bu kurallara uymayanlara da ceza kesilecek.

Geç kalınmış yerinde bir kararla daha. Hilenin her türlüsüne tanıklık ettiğimiz ülkemizde yıllarca eritme peynirli tost, pide, son yıllarda da yer fıstıklı baklava yiyorduk ve çoğu insan da bu hilelerin farkında değildi. Ülkemizde ayrıca ürün etiketi okuma bilinci geliştirilmeli.

Birçok market ürününde de etiketi ve adı insanları aldatmaya yönelik!