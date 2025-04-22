Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
08:06
Bakanlık harekete geçti! En çok hile yapılan gıdalar: Kaşarlı tost diye bakın ne yiyormuşuz…
Yediğimiz baklavadan içtiğimiz vitamine, sabah kahvaltısında yediğimiz tosttan akşam sahil kasabasında sipariş verdiğimiz kalamara kadar... Meğer yıllardır kandırılıyormuşuz! Gıda hileleri, etiket oyunları, fiyat çılgınlığı derken hem sağlığımız hem cüzdanımız tehdit altında. Mevlüt Tezel'in kaleme aldığı bu köşede bugüne kadar farkında olmadan neler yediğimizin farkına varacaksınız! İşte detaylar...