Giriş Tarihi: 01.12.2023 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
14:55
Bali tatilindeki Dilan Çiçek Deniz'den cesur pozlar! Dilan Çiçek Deniz kollarındaki yılanla poz verdi...
Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli ama çok konuşulan bir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz'in son olarak yüzündeki değişim oyuncu hakkındaki tüm haberleri gölgede bırakmıştı. Estetiği abartan oyuncu Dilan Çiçek Deniz Bali tatilinde yılanla verdiği pozla gündem oldu. Dilan Çiçek Deniz kollarına aldığı yılanla korkusuzca poz verdi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in Bali tatilinden cesur pozları...