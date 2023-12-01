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Haberler Galeri Bali tatilindeki Dilan Çiçek Deniz'den cesur pozlar! Dilan Çiçek Deniz kollarındaki yılanla poz verdi...
Giriş Tarihi: 01.12.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 14:55

Bali tatilindeki Dilan Çiçek Deniz'den cesur pozlar! Dilan Çiçek Deniz kollarındaki yılanla poz verdi...

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli ama çok konuşulan bir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz'in son olarak yüzündeki değişim oyuncu hakkındaki tüm haberleri gölgede bırakmıştı. Estetiği abartan oyuncu Dilan Çiçek Deniz Bali tatilinde yılanla verdiği pozla gündem oldu. Dilan Çiçek Deniz kollarına aldığı yılanla korkusuzca poz verdi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in Bali tatilinden cesur pozları...

Bali tatilindeki Dilan Çiçek Deniz’den cesur pozlar! Dilan Çiçek Deniz kollarındaki yılanla poz verdi...

Dilan Çiçek Deniz, Bali tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu bu sefer cesaretini konuşturduğu paylaşımlarla dikkat çekti...

Bali tatilindeki Dilan Çiçek Deniz’den cesur pozlar! Dilan Çiçek Deniz kollarındaki yılanla poz verdi...

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli ama çok konuşulan bir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz'in adı daha sonra da şarkıcı Oğuzhan Koç ile anılmıştı.

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Bali tatilindeki Dilan Çiçek Deniz’den cesur pozlar! Dilan Çiçek Deniz kollarındaki yılanla poz verdi...

Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile haklarında çıkan aşk dedikodusuna sosyal medyadan sert çıktı.

Bali tatilindeki Dilan Çiçek Deniz’den cesur pozlar! Dilan Çiçek Deniz kollarındaki yılanla poz verdi...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırmıştı.

Bali tatilindeki Dilan Çiçek Deniz’den cesur pozlar! Dilan Çiçek Deniz kollarındaki yılanla poz verdi...

Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, estetikli görüntüsüyle sınıfta kalmıştı.

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