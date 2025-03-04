Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
09:33
Bali'de aşk tazelediler! Şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü romantizmin doruklarında...
Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla müzik listelerini sallayan yeni jenerasyonun pop müzik öncülerinden olan Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Çiçeği burnunda sevgililer son olarak Bali'de aşk tazelediler. Zeynep Bastık, oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile gittiği Bali tatilinden pozlarını takipçileriyle paylaştı.