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Haberler Galeri Bali'de aşk tazelediler! Şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü romantizmin doruklarında...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:33

Bali'de aşk tazelediler! Şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü romantizmin doruklarında...

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla müzik listelerini sallayan yeni jenerasyonun pop müzik öncülerinden olan Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Çiçeği burnunda sevgililer son olarak Bali'de aşk tazelediler. Zeynep Bastık, oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile gittiği Bali tatilinden pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Bali’de aşk tazelediler! Şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü romantizmin doruklarında...

Bir süredir birliktelik yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bali’de aşk tazelediler! Şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü romantizmin doruklarında...

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile adeta romantizmin doruklarında.

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Bali’de aşk tazelediler! Şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü romantizmin doruklarında...

İkilinin sevenleri ilişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çiftin ne zaman evleneceklerini merak ediyor.

Bali’de aşk tazelediler! Şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü romantizmin doruklarında...

Zeynep Bastık merak edilen sorulara, "Henüz öyle bir şey yok, hiç konuşulmadı." cevabını vererek ufukta evlilik olmadığını belirtmişti.

Bali’de aşk tazelediler! Şarkıcı Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü romantizmin doruklarında...

Son olarak çiçeği burnunda ünlü çift, rotasını Bali'ye çevirdi.