Balıklı Rum Vakfı Başkanı GÜNAYDIN'a konuştu! "Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu"

Balıklı Rum Hastanesi'nin bünyesinde her dinden insanı barındıran bir yapı olduğuna da dikkat çeken başkan şunları söyledi:

"Birçok binamız kapalı ve kullanılamaz halde idi. Çok önemli değişimler yaptık işleyişte. Marka değerini yükselttik. Huzur evlerini açtık, alkol-uyuşturucu tedavisi, psikiyatr alanında çok önemli kazanımlar elde etmiş bir hastane konumuna geldik. Balıklı Rum'u halka açtık. Günlük 1000'e yakın hasta geliyor. Yüzyıllardır Musevi'si de Müslümanı da, Hristiyan'ı da hastanemizde tedavi görmüştür ve görmektedir. Hastanemizde mescit de var kilise de. 1700'lerden beri bu topraklarda sulh içinde devam eden bir vakıfız. Bu coğrafyaya örnek olduğumuzu düşünüyorum."