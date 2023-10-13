Giriş Tarihi: 13.10.2023 06:26
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
06:29
Balıklı Rum Vakfı Başkanı GÜNAYDIN'a konuştu! "Azınlıklar Erdoğan ile mülklerine ve haklarına kavuştu"
1753'ten günümüze kadar uzanan tarihiyle İstanbul'un en eski ve köklü hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi'nde biliyorsunuz geçen sene büyük bir yangın çıkmıştı. Restorasyon ve tadilat faaliyetleri hız kesmeden devam eden hastanede sona yaklaşıldı. Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis ile gelinen noktayı sormak için görüşme yaptım.