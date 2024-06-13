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Haberler Galeri 'Barbie'ye benzemek istemişti ama sonu hüsran oldu! 'İşte Benim Stilim' ile adını duyuran Sima Şerafettinova'yı bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 07:30

'Barbie'ye benzemek istemişti ama sonu hüsran oldu! 'İşte Benim Stilim' ile adını duyuran Sima Şerafettinova'yı bir de şimdi görün!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova'nın eski halinde eser yok! Stil yarışması ile adını duyurmayı başaranlardan biri de Azeri kökenli Sima Şerafettinova olmuştu. Sima Şerafettinova'nın hayali 'Barbie' bebeğe benzemekti ama sonucu beklemediği türden oldu. İşte Benim Stilim yarışmasında yaptığı sivri çıkışlar ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacılarından Sima Şerafettinova'nın son hali sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. İşte estetikle bambaşka birine dönüşen Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi

’Barbie’ye benzemek istemişti ama sonu hüsran oldu! ’İşte Benim Stilim’ ile adını duyuran Sima Şerafettinova’yı bir de şimdi görün!

'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

’Barbie’ye benzemek istemişti ama sonu hüsran oldu! ’İşte Benim Stilim’ ile adını duyuran Sima Şerafettinova’yı bir de şimdi görün!

Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.

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’Barbie’ye benzemek istemişti ama sonu hüsran oldu! ’İşte Benim Stilim’ ile adını duyuran Sima Şerafettinova’yı bir de şimdi görün!

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

’Barbie’ye benzemek istemişti ama sonu hüsran oldu! ’İşte Benim Stilim’ ile adını duyuran Sima Şerafettinova’yı bir de şimdi görün!

Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor.

’Barbie’ye benzemek istemişti ama sonu hüsran oldu! ’İşte Benim Stilim’ ile adını duyuran Sima Şerafettinova’yı bir de şimdi görün!

Estetikle bam başka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok.

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