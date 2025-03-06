Başka Bir Gün yeni bölümüyle nefes kesecek! Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokuyor...

Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.

Başka Bir Gün 6. Fragmanı yayınlandı! "Tuna bana Serdar'ı getirecek!" | Video