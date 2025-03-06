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Haberler Galeri Başka Bir Gün yeni bölümüyle nefes kesecek! Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokuyor...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:06

Başka Bir Gün yeni bölümüyle nefes kesecek! Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokuyor...

Başka Bir Gün Perşembe yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv'de.

Başka Bir Gün yeni bölümüyle nefes kesecek! Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokuyor...

6.Bölüm Özeti:

Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar.

Başka Bir Gün yeni bölümüyle nefes kesecek! Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokuyor...

Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.

Başka Bir Gün 6. Fragmanı yayınlandı! "Tuna bana Serdar'ı getirecek!" | Video

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Başka Bir Gün yeni bölümüyle nefes kesecek! Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokuyor...

Nehir bununla ilgili hemen bir karar vermese de İshak ile ilgili öğrendiği gerçeğin peşine düşer.

Başka Bir Gün yeni bölümüyle nefes kesecek! Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokuyor...

O bütün "kötüleri" yakalamak için uğraşırken Tuna da karısının ölümünü çözmek için Serdar'ı arıyordur.

Başka Bir Gün yeni bölümüyle nefes kesecek! Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokuyor...

Nehir onu bundan vazgeçirmeye çalışır.