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Haberler Galeri Baskül Ailesi’nin Fidan'ı iğne ipliğe döndü! Oyuncu Gamze Gözalan’ın 160 kilodan 59 kiloya düştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 13:56

Baskül Ailesi’nin Fidan'ı iğne ipliğe döndü! Oyuncu Gamze Gözalan’ın 160 kilodan 59 kiloya düştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Şimdilerde 61 yaşındaki olan ve incecik kalan Gamze Gözalan kilolu olduğu dönemlerde yaşadıklarını "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" sözleriyle anlatmıştı. Bir döneme damga vuran 'Baskül Ailesi' dizisinin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile ağızları açık bıraktı. Baskül Ailesi'nde evin kilolu üyelerinden olan o dönem 160 kiloya kadar çıkan sempatik oyuncu Gamze Gözalan zaman içinde 101 kilo vererek 59 kiloya kadar düştü. Yıllar sonra ortaya çıkan Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor. İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali...

Baskül Ailesi’nin Fidan’ı iğne ipliğe döndü! Oyuncu Gamze Gözalan’ın 160 kilodan 59 kiloya düştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve o dönemde 160 kiloya kadar çıkan sevilen oyuncu Gamze Gözalan zaman içinde 101 kilo vererek 59 kiloya kadar düştü. Ünlü oyuncuyu görenler inanamadı…

Baskül Ailesi’nin Fidan’ı iğne ipliğe döndü! Oyuncu Gamze Gözalan’ın 160 kilodan 59 kiloya düştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Yıllar sonra ortaya çıkan Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

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Baskül Ailesi’nin Fidan’ı iğne ipliğe döndü! Oyuncu Gamze Gözalan’ın 160 kilodan 59 kiloya düştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

Baskül Ailesi’nin Fidan’ı iğne ipliğe döndü! Oyuncu Gamze Gözalan’ın 160 kilodan 59 kiloya düştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

1997 yılına döndüğümüzde Türkiye televizyon tarihinin en enteresan yapımlarından biriyle karşılaşırız: Baskül Ailesi... Sadece 13 bölüm ekrana gelen bu kült dizide, obez bir ailenin başından geçen komik ve dramatik olaylar anlatılıyordu ayrıca seyyar bir satıcının onlara zayıflama ürünleri satmaya çalışmasını izliyorduk. Dizide evin büyük kızı Fidan rolünü Gamze Gözalan canlandırıyordu.

Baskül Ailesi’nin Fidan’ı iğne ipliğe döndü! Oyuncu Gamze Gözalan’ın 160 kilodan 59 kiloya düştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

"Şişman bir aileyi anlatan 'Baskül Ailesi' şu an ekrana gelse ciddi anlamda eleştirilir ve tartışmalara neden olur muydu?" sorusuna Gözalan, şu cevabı vermişti:

"Sosyal medyada kesinlikle infial yaratabilirdi. Kilom sayesinde o diziden başrolü aldım. 'Baskül Ailesi', hiç unutulmadı. Sit-com'un da dönüş noktasıdır. Kilo, bizim sektörde çok önemli. Hayatımı bitiren ve bu meslekte istediğim noktaya gelmemi engelleyen kilolarım ve bana verdiği sıkıntıdır. Çünkü ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti. Şimdi ise 'Baskül Ailesi'ndeki o kız olduğuma inanamıyorlar. Şişmanlıkla ilgili çok az film yapıldı ama 'Baskül Ailesi' gibi bir şey de olmadı. Zaten Hazal Kaya'nın dediği gibi kadınlar kilo alınca başrolü oynatmazlar."

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