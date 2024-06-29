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Haberler Galeri Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı devirdi! Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 13:30

Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı devirdi! Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evlilik yıldönümlerini nostaljik kare ile kutladı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı geride bıraktı. Behzat Uygur, düğünde eşiyle çekildikleri kareyi Instagram'dan takipçileri ile paylaştı. Tebrik mesajları yağan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu. Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü. Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur ve aynı zamanda sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı devirdi! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı!

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.

Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı devirdi! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

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Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı devirdi! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı!

Uzun yıllar kardeşi Suheyl Uygur ile televizyonda da boy gösteren Behzat Uygur'dan son olarak evlilik yıl dönümü paylaşımı geldi.

Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı devirdi! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı geride bıraktı.

Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı devirdi! Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Biri oyuncu biri şarkıcı!

Behzat Uygur "İyi ki canım, karım, sevgilim ve en iyi dostumsun. 34 yılı geride bıraktık, sonsuz yıllara…" notu da eklemeyi ihmal etmedi.

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