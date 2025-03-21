Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı

Derin Hanım, toplantı sonrası, "Geri sayım başladı; heyecan son raddede. Her şey patili dostlarımız için" dedi. Merkezin bir aya kadar açılacağını öğrendim. Açılışı, sosyeteden dostlarının da katılacağı büyük bir davetle yapacakları bilgisini de aldım. Derin Mermerci ve arkadaşları her türlü takdiri ve desteği hak ediyor. Gönüllerine sağlık.



