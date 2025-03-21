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Haberler Galeri Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı
Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 06:32

Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı

Bülent Cankurt'un köşesinde yer verdiği habere göre, yıllardır sokak hayvanları için elini taşın altına koyan Derin Mermerci, şimdiye kadarki en büyük adımını atıyor! Yaklaşık 300 sahipsiz kedi ve köpeğe bakan Mermerci, hayvansever dostlarıyla kurduğu 'Bir Can, Bir Candır' derneğiyle 42 dönüm arazi üzerine dev bir barınma merkezi açmaya hazırlanıyor. Açılış için geri sayım başladı, detaylar haberimizde!

BÜLENT CANKURT
Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı

Sözde değil özde hayvansever olan Derin Mermerci, 'Can dostlarım' dediği sokak hayvanları için yıllardır elinden geleni yapıyordu.

Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı

Sokağa terk edilmiş yaklaşık 300 kedi ve köpeğe bakan Mermerci, birkaç ay önce sokak hayvanlarını korumak için hayvansever bir grup arkadaşı ile dernek kurmuştu.

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Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı

'Bir Can, Bir Candır' ismini verdikleri dernekle, ilk iş olarak büyük bir barınma merkezi açmak için kolları sıvamıştı. Dernek üyeleri, 42 dönüm arazi üzerinde yer alan hayvan barınma merkezinin son hazırlıkları için önceki gün yine bir araya geldi.

Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı

Derin Hanım, toplantı sonrası, "Geri sayım başladı; heyecan son raddede. Her şey patili dostlarımız için" dedi. Merkezin bir aya kadar açılacağını öğrendim. Açılışı, sosyeteden dostlarının da katılacağı büyük bir davetle yapacakları bilgisini de aldım. Derin Mermerci ve arkadaşları her türlü takdiri ve desteği hak ediyor. Gönüllerine sağlık.


Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı

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