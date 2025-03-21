Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
06:32
Belediyenin yapamadığını sosyete yaptı! 42 dönümlük dev barınak için hazırlıklar başladı
Bülent Cankurt
'un köşesinde yer verdiği habere göre, yıllardır sokak hayvanları için elini taşın altına koyan Derin Mermerci
, şimdiye kadarki en büyük adımını atıyor! Yaklaşık 300 sahipsiz kedi ve köpeğe bakan Mermerci, hayvansever dostlarıyla kurduğu 'Bir Can, Bir Candır'
derneğiyle 42 dönüm arazi üzerine dev bir barınma merkezi açmaya hazırlanıyor.
Açılış için geri sayım başladı, detaylar haberimizde!