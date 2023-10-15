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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! 'Hala umudum var...'
Giriş Tarihi: 15.10.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 07:01

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! 'Hala umudum var...'

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, a Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Kaynarca, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı: "Zaman çok hızlı geçti. Yoğunluktan hayatı kaçırdım ama evlilik ve çocuk için hâlâ umudum var. Babam, ben 5 yaşındayken vefat etti. Çocuğun annesi ve babasıyla birlikte büyümesi çok değerli ama asıl olan hayattır. O yüzden geç kaldığımı düşünmüyorum."

İLKER GEZİCİ
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! ’Hala umudum var...’

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, a Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programında özel açıklamalar yaptı. Kaynarca, "Yoğun tempoda çalışıyorum. Hayatı kaçırdığım da doğru ama evlilik ve çocuk için hâlâ umudum var" dedi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! ’Hala umudum var...’

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile yeni sezona değişikliklerle başladık. Ekibe yeni isimler katıldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! ’Hala umudum var...’

İşin yapımcılık kısmı çok zor. Sadece yapımcılık yapıyor olsan çok keyifli ama sürekli ekibin içinde sette olduğum için biraz yorucu geçiyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! ’Hala umudum var...’

Sürekli setteyim, iki ekip çalışıyoruz. Biri yatmaya gidiyor diğer ekip geliyor. Onlar beni diğer ekibe teslim ediyor. Bu tempoya alışığım. Yapımcılık sorumluluğu binince müziğinden kostümüne kadar her şeyiyle ilgileniyorum.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! ’Hala umudum var...’

Bizde 40 oyuncu var. Yardımcı oyuncular hariç yaklaşık 200 kişiyiz. Çalışanlarımıza iyi bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bu, çok hızlı ve iyi konsantre olmak isteyen bir iş. 12 saat çalışma kuralına uymaya çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Haftanın belli günleri en fazla 5 gün çalışmak zorundayız. Montaj süresini de hesaba katmalıyız. O yüzden her hafta biz normal bir sinema filminin bir buçuk katını çekiyoruz.

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