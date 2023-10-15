Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! ’Hala umudum var...’

Bizde 40 oyuncu var. Yardımcı oyuncular hariç yaklaşık 200 kişiyiz. Çalışanlarımıza iyi bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bu, çok hızlı ve iyi konsantre olmak isteyen bir iş. 12 saat çalışma kuralına uymaya çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Haftanın belli günleri en fazla 5 gün çalışmak zorundayız. Montaj süresini de hesaba katmalıyız. O yüzden her hafta biz normal bir sinema filminin bir buçuk katını çekiyoruz.