Giriş Tarihi: 15.10.2023 06:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
07:01
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar! 'Hala umudum var...'
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, a Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Kaynarca, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı: "Zaman çok hızlı geçti. Yoğunluktan hayatı kaçırdım ama evlilik ve çocuk için hâlâ umudum var. Babam, ben 5 yaşındayken vefat etti. Çocuğun annesi ve babasıyla birlikte büyümesi çok değerli ama asıl olan hayattır. O yüzden geç kaldığımı düşünmüyorum."