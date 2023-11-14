Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! "Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük"

'Bir Derdim Var' dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekiyor. 39 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor. Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın son paylaşımı hayranlarını şoke etti. Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay sıfır makyaj haline sivilceli yüzü damga vurdu. İşte "Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük" diyen Birce Akalay'ın makyajsız hali...