Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! "Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük"

Oyunculuğuyla her zaman adından söz ettiren Birce Akalay aynı zamanda tescilli güzellerimizden. Ama gelin görün ki o da estetikli ünlüler kervanına katılalı çok oluyor. Yıllar içindeki değişimin yanı sıra oyuncunun yüzü de yorulmuş... Birce Akalay son olarak paylaştığı makyajsız karesi ile hayranlarını şoke etti...