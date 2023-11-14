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Haberler Galeri Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! "Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük"
Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 11:13

Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! "Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük"

'Bir Derdim Var' dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekiyor. 39 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor. Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın son paylaşımı hayranlarını şoke etti. Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay sıfır makyaj haline sivilceli yüzü damga vurdu. İşte "Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük" diyen Birce Akalay'ın makyajsız hali...

Bir Derdim Var’ın Nilüfer’i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük

Oyunculuğuyla her zaman adından söz ettiren Birce Akalay aynı zamanda tescilli güzellerimizden. Ama gelin görün ki o da estetikli ünlüler kervanına katılalı çok oluyor. Yıllar içindeki değişimin yanı sıra oyuncunun yüzü de yorulmuş... Birce Akalay son olarak paylaştığı makyajsız karesi ile hayranlarını şoke etti...

Bir Derdim Var’ın Nilüfer’i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük

'Bir Derdim Var' dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, yeni projesinde Nilüfer karakterine hayat veriyor.

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Bir Derdim Var’ın Nilüfer’i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük

39 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor.

Bir Derdim Var’ın Nilüfer’i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük

Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın son paylaşımı hayranlarını şoke etti.

Bir Derdim Var’ın Nilüfer’i Birce Akalay sıfır makyaj hali şoke etti! Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük

Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay sıfır makyaj haline sivilceli yüzü damga vurdu. İşte "Sivilceli ve uçuklu yüzümle kocaman bir öpücük" diyen Birce Akalay'ın makyajsız hali...

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