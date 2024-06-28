Bir dönemin aranan isimlerindendi…Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı değişimi dillere dolandı!

DOĞA BEKLERİZ'DEN MEHMET ALİ ERBİL VE ÇARKIFELEK İTİRAFI

Habertürk'te yer alan habere göre; Şöhreti ilk olarak 'Çarkıfelek' hostesliği yaptığı dönemde hissettiğini söyleyen Doğa Bekleriz, "Mehmet Ali Erbil, 'Leğen kemiği' lakabı takmıştı. Yarışma çok izleniyordu. Muhabirler peşimden koşmaya başladı. Sanırım en çok klipte rol alan model de olabilirim" ifadelerini kullanmıştı.