Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor! Melike İpek Yalova paylaştı...

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı güzel oyuncu Melike İpek Yalova dizinin oyuncu kadrosuna ilerleyen bölümlerde dahil olsa da izleyicinin gönlüne taht kurdu. Melike İpek Yalova başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce Muhteşem Yüz Yıl ve Karadayı dizilerinden de tanıdığımız Melike İpek Yalova kısa sürede adını hafızalara kazımayı başardı. Türkan Şoray'a benzerliği ile ilgi odağı olan Melike İpek Yalova ile ilgili bu gerçek sizi şaşırtacak. 1984 doğumlu olan Melike İpek Yalova gerçekte Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ünlü olmasıyla birlikte hayatı merak konusu oldu. Melike İpek Yalova'nın babasının eski bir politikacı olduğunu duyanlar oldukça şaşırıyor. Bakın Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın babası kim? İşte Melike İpek Yalova'nın babası ve sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin babaları...