Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör'ün "tutarsız bilimi"

Gerçekten ders alınması gereken noktalara gelirsek:

GSM operatörleri, altyapılarına yatırım yapmayı bir türlü akıllarına getiremiyorlar. Belki de kârları düşecek diye elleri titrediği içindir. Nitekim son depremde yine kimse yakınını arayıp haber alamadı. Bir de millet onca uyarıya rağmen yine arabalara doluşup şehri turlayarak trafiği gereksiz yere felç etti. Kendi felaketimizi katlamaya ne kadar da meraklıyız?