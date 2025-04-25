Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:33
Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör'ün "tutarsız bilimi"
Celal Şengör
'ün "Depremi önleyecek adamı içeri attık" sözleri tartışma yaratırken, televizyon yazarı Yüksel Aytuğ
, hem Şengör'ün hem de Ekrem İmamoğlu
'nun geçmişteki çelişkili açıklamalarını tek tek hatırlatarak sert çıktı. Aytuğ'un yazısı sadece siyasetle sınırlı değil; GSM skandallarından yükselen mama fiyatlarına, Ender Bilir
'in düşündüren 23 Nisan videosundan A Spor'daki deprem anına kadar dikkat çeken detaylarla dolu.