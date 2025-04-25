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Haberler Galeri Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör'ün "tutarsız bilimi"
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 06:33

Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör'ün "tutarsız bilimi"

Celal Şengör'ün "Depremi önleyecek adamı içeri attık" sözleri tartışma yaratırken, televizyon yazarı Yüksel Aytuğ, hem Şengör'ün hem de Ekrem İmamoğlu'nun geçmişteki çelişkili açıklamalarını tek tek hatırlatarak sert çıktı. Aytuğ'un yazısı sadece siyasetle sınırlı değil; GSM skandallarından yükselen mama fiyatlarına, Ender Bilir'in düşündüren 23 Nisan videosundan A Spor'daki deprem anına kadar dikkat çeken detaylarla dolu.

YÜKSEL AYTUĞ
Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör’ün tutarsız bilimi

Profesör Celal Şengör şöyle buyurmuş: "20 yıldır hiç ders almadığımızı bugün gördük. Depremi önleyecek adamı içeri attık."

Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör’ün tutarsız bilimi

Celal Hoca'nın "depremi önleyecek adam" dediği Ekrem İmamoğlu'na 2019'da Babala TV'de Oğuzhan Uğur, İstanbul'daki deprem önlemlerini sormuş o da "5 yılda bu şehri hazır hale getiririm" diye işkembeden sallamıştı. Aynı İmamoğlu'na asrın felaketinden sonra 2023'de Uğur Dündar'ın programında "İstanbul'da depreme hazırlık için neler yaptınız?" diye sorulmuş, İmamoğlu "Başkasının 20 yılda yapamadığını ben 5 yılda nasıl yapayım? Çok hızlı hareket etsek bile bize 100 yıl lazım" diye geri vitese takmıştı.

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Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör’ün tutarsız bilimi

Bitmedi... Celal Şengör yıllar önce Ali Kırca'nın sunduğu haber bültenine konuk olup, Kanal İstanbul projesinin deprem tehlikesiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, rahatlıkla uygulanabileceğini söylemişti. Şimdi ise Fatih Altaylı'nın programında "Kanal İstanbul bir deprem yaşandığında İstanbul'un felaketi olur" diyor.

Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör’ün tutarsız bilimi

Neyse ki bir televizyon yazarı olarak görüntüler hafızamda. Ama belli ki bazılarının ya beyin arşivi yok ya da tümden beyni...
İşin daha da vahim ve utanılası olanı ise koca deprem profesörünün afetlerden siyaset sağmaya çalışması. Yazık ki ne yazık...

Bu nasıl bilim insanlığı? Yıllar önce ne diyordu, şimdi ne diyor? Celal Şengör’ün tutarsız bilimi

Gerçekten ders alınması gereken noktalara gelirsek:

GSM operatörleri, altyapılarına yatırım yapmayı bir türlü akıllarına getiremiyorlar. Belki de kârları düşecek diye elleri titrediği içindir. Nitekim son depremde yine kimse yakınını arayıp haber alamadı. Bir de millet onca uyarıya rağmen yine arabalara doluşup şehri turlayarak trafiği gereksiz yere felç etti. Kendi felaketimizi katlamaya ne kadar da meraklıyız?