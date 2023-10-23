Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti

Popstar yarışmasıyla ünlenen Armağan Uzun son hali ve mesleğiyle sosyal medyada gündem oldu. Programda ikinci olduktan sonra aynı yarışmadaki jüri üyesi Bülent Ersoy ile evlilik yaşayan eski yarışmacı yeni hayatıyla konuşuldu. Çeşme'de yaşayan zaman zaman mekanlarda ve düğünlerde sahne alan ünlü yarışmacı, şimdilerde mütevazı bir hayat yaşıyor O dönem Diva'dan boşandıktan sonra 'Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim.' diyen Armağan Uzun, artık Torbalı'da asansörcülük yapıyor. Armağan Uzun'un iyice beyazlamış saçlarını görenler 'Adam yaşlanmış' yorumlarında bulundu. İŞTE ARMAĞAN UZUN'UN SON HALİ... Türkiye'de özellikle 1990'lı yıllarda klasik araçlarıyla drag yarışlarına katılan başarılı oyuncu Tolga Savacı; bu dönemde kazandığı mekanik tecrübeyi yurt dışına taşıyor. Uzun zamandır Amerika'nın New Jersey eyaletinde eşi Nermin Bezmen'le birlikte yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da işe çevirdi. New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını ifade eden yakışıklı sanatçı şu an daha mutlu olduğunu ifade ederek şunları söylemişti: 'Biz maalesef ki Yeşilçam'ın artık kasetlere hapsolmuş 80'li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 70'li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım' demişti. Oyunculuk yıllarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Savacı, 'Şu anda çok sevdiğim klasiklerin ve güncel araçların bakım onarımı üzerine çalışıyorum Amerika'da. Bir nevi hobimi işe çevirdim. İnanın çok mutlu olduğumu hissediyorum. Bir döneme damgasını vurmuş araçlarla uğraşmak çok büyük bir keyif. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, bu tarihi değerleri geleceğe taşımak adına mücadele veren, klasik araçlarla ilgili güzel işler yapan ve benim de fahri üyesi olduğum bir kulüp. Faaliyetlerini yürekten destekliyorum' diye konuşmuştu. Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran yakışıklı oyuncu Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da işe çevirdi. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor. Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı. Oyunculuğa 1985 yılı 'Arzu' filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile 'Tapılacak Kadın' ve 'Sekreter' filmlerinde oynadı. Tolga Savacı, artık spot ışıklarından uzakta bir yaşam sürüyor. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle adından söz ettiriyor. Dizide kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve istekleri için herkesi karşısına alabilecek güçte biri olan 'Akif'i canlandıran ünlü oyuncu, aynı zamanda esprili ve eğlenceli karakteriyle tüm izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Oyunculuğa 2006 yılında atv'de yayınlanan ve o dönem reyting rekorları kıran 'Sıla' dizisiyle başlayan Nalçakan, 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Her rolüne kendisinden bir şeyler katan ve esprili kişiliğiyle ön plana çıkan oyuncunun ilginç bir hayat hikayesi var. Oyuncu olmadan önce başka meslekleri de denediğini belirten Nalçakan, şöyle konuşuyor: 'Ülkenin en iyi Ayvalık tostunu ben yapabilirim. Çünkü 6 sene Ayvalık'ta tostçuda çalıştım. Bir tabak nasıl yıkanır, mayonez nasıl yapılır hepsini bilirim. Ardından sahneye çıkmaya başladım.' Her yaz yoğun tempoyla çalıştığını belirten ünlü oyuncu, şöyle bir itirafta da bulundu: 'En son 16 yaşımda annemlerle tatil yaptım, ailemle kampa gitmiştim. Onun dışında her sene çalıştım.' İLAÇ UYKU YAPTI Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün ardından Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelcilik İşletmeciliği'ni yarım bırakarak oyunculuk tutkusunun peşinden giden usta oyuncunun İstanbul macerası, TÜRVAK'ın sınavına girip burs kazanmasıyla başlamış. Her zaman çok disiplinli bir oyuncu olmaya özen gösterdiğini belirten Nalçakan, 'Kardeşlerim' dizisinin setinde unutamadığı bir olay yaşadığını söyledi: 'Hayatım boyunca disiplinli olmaya çok özen gösterdim. Ekipteki genç arkadaşlarıma da hep bunun öneminden bahsederim. Hayatımda hiçbir yere geç kalmadım. 13 yıldır bu işi yapıyorum. Ne bir oyuna ne de sete geciktim. Ancak 'Kardeşlerim'in çekimlerine başladık. Akşam çok ağrım vardı. Normalde ilaç kullanan biri değilim. Ertesi gün setim var diye bir ilaç aldım. Meğer ilaç uyku yapıyormuş. Sabah 08.00'de sahne çekimim var. Ben uyuyakalmışım. Tam 11.00'de gözümü zor açarak uyandım. Kıymetli yol arkadaşlarımı istemeden de olsa beklettim. Sonra 3 hafta boyunca hepsinden tek tek özür diledim.' Sette herkesle çok iyi arkadaş olduğunu belirten Celil Nalçakan, keyifli bir ortamda çalıştıklarını şu sözlerle anlattı: 'Çalışmayı çok severim. Hatta evde durduğumda yorulurum. 'Kardeşlerim' setinde çok uyumlu çalışıyoruz. Ekip bize muhteşem bir konfor sağlıyor. Sette olmayı çok seviyorum. Çaycısından ışık asistanına kadar hepsiyle arkadaşım. Onlar benim yoldaşım. Bu işi birlikte yapıyoruz. Benim sahnem çekilirken ben ne kadar 'Akif'sem onlar da o kadar 'Akif.' PANDEMİDE 19 KİLO ALDIM Pandemi döneminde evden çıkılmadığı zamanlarda çok zorlandığını belirten Celil Nalçakan, 'Hayatımda ilk kez böyle bir durum yaşadım. Hatta ilk başlarda ne yapacağımı şaşırdım. İlk 2 ay öyle geçti. Baktım böyle devam edecek, bari diyet yapmayayım dedim. Tam 19 kilo aldım o süreçte. Sonra 12'sini geri verdim' diyor. 2000 yılında ekrana gelen 'Çarli İş Başında' sadece 24 bölüm yayınlanmasına rağmen kült haline gelmişti. Taylan Biraderler'in çektiği yapımda İlker Aksum, Şebnem Sönmez, Durul Bazan, Hakan Gerçek gibi ünlü oyuncular rol alıyordu. Mine Çağlar Kondu, dizide karikatürize edilmiş 'Cilvenaz' karakterine hayat veriyordu. Kondu, spor salonundayken gelen oyunculuk telifini şöyle anlatıyor: 'Lisede Fransız okulunda okurken Amerika'ya gittim. Fakat lise bittikten sonra bazı ailevi durumlardan dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. O sırada Üniversite sınavına iyi hazırlanamamıştım ve bir yıl boşluğum vardı. Gazetede Yargıcı'nın 'Yeni yüzler arıyoruz' ilanını gördüm. Arkadaşlarımın ısrarı ile seçmelere girdim ve markanın modeli oldum. Ajansa yazıldım. 18 yaşımda fotomodellik yapıp ve reklam filmlerinde oynuyordum. Boy olarak uygun olmadığımdan podyumda yürümedim. Ardından İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandım. 'Çarli İş Başında', modellikten bağımsız olarak bana geldi. Dizinin yapımcısı Burçin Özdemir, beni spor salonunda gördü. Yanıma gelip 'Yüzünüz tanıdık geliyor. Oyunculuk yapıyor musunuz' diye sordu. Üniversitede ikinci sınıftaydım ve sadece reklamlarda oynuyordum. Amacım da oyunculuk değildi. Burçin'e 'Bir ajansım var, görüşürsünüz' dedim ve her şey öyle başladı. Dizinin o kadar çok televizyonda tekrarları yayınlandı ki insanların aklında kaldım.' HAYVANLARLA İLGİLİ PROGRAMLAR SUNDUM Mine Çağlar Kondu, 'Çarli İş Başından' sonra birkaç dizide daha ekrana gelmeye devam ediyor 'Setimiz çok güzeldi ama çok zorlanıyorduk. Çekimler hafta sonları oluyordu ve gece yarılarına kadar sürüyordu. 'Çarli' bitmeden başka dizi teklifleri geldi. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un başrolündeki 'Sıcak Saatler'de gazeteciyi canlandırdım. Osman Sınav'ın çektiği 'Mavi Düşler'de oynadım. Günlük dizi 'Ayşecik'te Alman öğretmen Helga'yı canlandırdım.' Kondu, yıllar sonra da veteriner hekimliğine dair programlar yaptığını söylüyor 'Bir sağlık kanalında sırf hayvanlarla ilgili program sundum. TRT Okul'daki bir programın danışman hekimliğini yaptım. Sonrasında da o ekip bana 'Aileden Biri' adında bir programı sundurdu. Pandemiden kısa süre önce bitti. Bunlardan önce 'Can Dostum' diye bir yarışma programında jüri oldum. Ünlüler barınak hayvanlarını alıp eğitiyordu. Sahiplenme bilincini artırmak amaçlı bir programdı.' TANINIYOR OLMAKTAN ÇOK HOŞNUT OLMADIM 'Sıcak Saatler' pazar geceleri çekiliyordu. Ertesi gün hiç uyumadan sabahın köründe okula giderdim. Bazen set makyajımı silemezdim. Bu sefer 'boya küpüne düşmüş' diye arkamdan konuşurlardı. Makyajsız giderdim, 'makyajsız da güzel değilmiş' derlerdi. Kendiniz gibi olmamak ve her yerde rahat olamama gibi bir durum vardı. Ondan çok da keyif alamadım.' Kondu, 'Bu kadar emek vermişken oyunculukta hiç mi ilerlemek istemediniz?' sorusuna şu yanıtı veriyor 'Okulun 4'üncü sınıfındaydım. Çok zorlanmaya başlamıştım. Okulla birlikte bu meslek yürümüyordu. Birini seçmem gerekiyordu. Daha uzun yapacağım mesleği seçtim ve veteriner oldum.' KENDİ KLİNİĞİMDE AMELİYATLAR YAPIYORUM Amerika'da da denklik üzerine bir eğitim aldım. Hayvanlarda fizik tedavi uzmanlığım var. Oyunculuktan çok iyi para kazanıyordum. Mezun olup doktor olunca daha düşük fiyatlara istediğim işi yaptım. Veteriner hekimlik de şimdinin popüler mesleği.' 45 yaşındaki Kondu, 'Hiç 'keşke oyunculuğu bırakmasaydım' dediniz mi?' sorusuna şu yanıtı veriyor: 'Hayır, hiç olmadı. Kendi işimi o kadar çok seviyorum ki... Konuşamayan bir canlının dilinden anlayıp onu çözüyorsunuz. Komada gelen bir canlının daha sonra ayağa kalkmasını görmek başka bir haz.' ÇARLİ'NİN MUZ SPONSORU VARDI Evde civcivinden kaplumbağasına birçok hayvan besledim. Çarli ile de bu yüzden çok yakındık. Kucağımdan biri onu almaya çalıştığında o istemezdi. Çarli'nin son hallerini inanın bilmiyorum. Benim zamanımda çok iyi bakılıyordu, bir problemi yoktu. Amerika'dan Türkiye'ye eğitmeniyle gelmişti. İzlediğiniz tüm hareketler bölümden hemen önce ona öğretiliyordu. Sesli çekim yapamıyorduk. Çünkü bütün oyun boyunca Çarli'ye komut veriliyordu. Muz firmaları sponsor olmuştu. Koli koli muz gelirdi. Mutlu bir hayvandı. Bizimle beraberken zulmedildiğini düşünmüyorum. Ama yine de bir hayvanın dizi setlerinde olması durumu tartışılır. Geç saatlere kadar dizi setinde bizimle çalışıyordu. Kucağımda uyuya kalıyordu. Fakat herkes çok seviyor ve el üstünde tutuyordu.' ONLARDAN KOPUK YAŞIYORDUM Setlerden arkadaş olarak görüştüğüm kimse yok. O dönemde de çok fazla kimseyle görüşmüyordum. Her zaman o ortamdan kopuk yaşıyordum. Çünkü çok zor bir okulda okuyordum o sıra. Sadece geçenlerde 'Ayşecik'te oynayan bir oyuncu arkadaşım hayvanını getirdi. Hayvanlarına baktığım oyuncu arkadaşlarım var. Ama onlarla aynı dizide hiç oynamadık. Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik... Tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Olacak O Kadar programında birçok tiplemeyle karşımıza çıkan Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı. 2018 yılında geçirdiği kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybeden 49 yaşındaki Çevik, tiyatro hayatına devam ederken bir yandan da YouTuberlık yapıyor. Servet Uzun'un haberine göre; Bir döneme damga vuran Olacak O Kadar programında Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmiş ve burnunda da kalıcı hasar bırakmıştı. Bu olayın ardından bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı. İŞTE AHMET ÇEVİK'İN SON HALİ... 49 yaşındaki Ahmet Çevik sosyal medyada da gündem oldu... Deniz Can Aktaş hakkında pek fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Deniz Can Aktaş'ın gerçek mesleği herkesi şaşırtacak cinsten. İşte detaylar... 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, son aylarda adından sıkça söz ettiriyor. Ahsen Eroğlu ile iyi bir uyum yakalayan Deniz Can Aktaş hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı. Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı. Deniz Can Aktaş hakkında bu gerçeği bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncunun dedesinin de denizci olduğu öğrenildi. Deniz Can Aktaş'ın üniversiteyi bitirdikten sonra oyunculuk yapmaya karar verdiği ve denizcilik aşkını rafa kaldırdığı ortaya çıktı. Aktaş'ın ekran önündeki ilk projesi 'Tatlı Küçük Yalancılar' olmuştu. Instyle'ye konuşan Deniz Can Aktaş'dan samimi açıklamalar gelmişti… Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nde okudun, biliyorum aile mesleğiniz... Denizcilik bizim dede mesleğimiz, ailem de 30 yıldır bu geleneği devam ettiriyor. Böyle bir yapı içerisinde denizden uzak durmam mümkün değildi tabii. Bu yüzden gemi makineleri işletme mühendisliği okudum. Şimdi sektörün dışına çıkan az sayıda aile üyesinden biri de benim. Adım da buradan geliyor. Üniversiteyi de bitirdin, Best Model de seçildin… Bunların hepsine nasıl zaman ayırabildin? Çok tempolu bir dönemdi ve çok keyifliydi. Nasıl geçti ben de anlamadım. Ama geçen zamanı hep hatırlatmaya çalışıyorum kendime çünkü üç şeyin bu hayatta telafisi olmadığını düşünüyorum; sağlık, gençlik ve zaman. Bu üçüne dikkat ederek yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk ne zaman planların arasına girdi? Çok uzun bir zaman olmadı aslında. Lise ve üniversitedeyken planlarım daha farklıydı. Önceleri okulumu bitirip, yurt dışında eğitimime devam etmeyi ve denizcilikle alakalı bir kariyer yapmayı düşünüyordum. Ama kader dedikleri böyle bir şey olsa gerek, hayat beni bir şekilde bugünlere getirdi. Oyuncu olmayı neden istedin? Oyunculuk, oyun oynama hissi aslında benim hiç de aşina olmadığım bir durumdu. Bu hissi ilk yaşadığımda, gerçekten bundan keyif aldığımı ve beni mutlu ettiğini fark ettim. Ne mutlu ki sevdiğim ve keyif aldığım bir işi yapma fırsatını elde ettim. Şu anki hedeflerin neler? Kendime hedefler koyarken, bunların çok net, somut hedefler olmamasını tercih ediyorum çünkü ulaşmaya çalışırken hırs ve korku gibi duyguları da getiriyor beraberinde. Bu hisleri sevmiyorum çünkü o hisler geldiğinde insan hayatı yaşamayı unutuyormuş gibi geliyor bana. O somut hedefe kilitlendiğimde hayatın güzelliklerini ve keyfini kaçırıyormuşum gibi hissediyorum. Bu sebeple hedefim, bu hayatta sadece beni mutlu edecek işi yapmak ve hayatın değerli anlarını kaçırmadan yaşayabilmek. Başarı ne senin için? Eğer sevdiğim insanlarla birlikteysem, sağlıklıysam ve huzurluysam kendimi başarılı hissederim. Bunlara sahip olduğumda benim açımdan yapılacak tek şey şükretmek. Bu da beni mutlu ediyor. Spora ne kadar zaman ayırıyorsun? İşten bulduğum her fırsatta spor yapmaya çalışıyorum. Spor benim için deşarj olmak için bir araç. Normal şartlarda haftanın dört gününü spora ayırıyorum ama şu anki tempomda inan hiç belli olmuyor. Hala kürekle ilgileniyor musun? Hala ilgim var ancak bu ara pek yapamıyorum. Çünkü kürek gerçekten vücudun her yerini çalıştıran, zor bir branş. Çalıştıktan sonra ertesi gün sete gitmek bile zor oluyor, o yüzden biraz ara verdim. Beslenmene de dikkat edebiliyor musun? Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Ambalajlı, içinde koruyucu olan ve basit şeker içeren gıdalardan uzak durmaya çalışıyorum. Her sabah erken kalkıp yemeklerimi hazırlayıp öyle sete gidiyorum. Bu beni hem güne motive ediyor hem de sağlıklı beslenerek gün içinde enerjimi koruyabiliyorum. Yemek yapar mısın? Yemek yapmayı çok seviyorum. Damak zevkime göre baharatlar kullanmak ve yeni tatlar üretmek beni mutlu ediyor. Çeşit bakımından şimdilik biraz kısıtlıyım ama yemek yaptıkça çeşitleri de artırmaya başladım. Öğünlerimi kendim hazırladığımda içinde ne olduğunu bildiğim için yerken daha güvende hissediyorum ve bu yüzden artık nerdeyse dışarıdan yemek yiyemez hale geldim (gülüyor). NUR FETTAHOĞLU Nur Fettaoğlu'nun gerçek mesleğini biliyor musunuz? Nur Fettahoğlu verdiği bir röportajda 'Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım' demişti. Bir süre spikerlik görevini üstlenen Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış, daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştı. BURAK ÖZÇİVİT Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' diyen Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı. FAHRİYE EVCEN Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu. KEREM BURSİN Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti. HADİSE Hadise şimdilerin en popüler ve en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen Hadise, bugünlere kolay gelmediğini, küçük yaşlardan beri birçok işte çalıştığını söyledi. Hadise 'Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir.' dedi. ARAS BULUT İYNEMLİ Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaya başladı. BARIŞ ARDUÇ Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi. KIVANÇ TATLITUĞ Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu. KENAN İMİRZALIOĞLU Kenan İmirzalıoğlu Ünlü bir aktör olmasaydı belki de iyi bir akademisyen olurdu. Kenan İmirzalıoğlu, Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu. DENİZ SEKİ Deniz Seki, ünlü olmadan önce bir güzellik uzmanıydı. ERCAN KESAL Oyuncu Ercan Kesal'in gerçek mesleği bakın neymiş. Ercan Kesal'ın asıl mesleği doktorluk. MERVE BOLUĞUR Merve Boluğur Lise yıllarında utangaç ve içe dönük olarak bilinen Merve Boluğur'un hayatı kuzeninin ajansına gitmesiyle değişti. Ajansta ona yapılan fotoğraf çekiminden sonra bir ajans sahibinin ona kartını vermesi üzerine güzel yıldızın hayatı bir anda değişti. DAVUT GÜLOĞLU DEMET AKALIN Ünlü popçu Demet Akalın, şarkıcı olmadan önce mankenlik yapıyordu. ÖZCAN DENİZ Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ünlü olmadan önce pavyonlarda şarkı söylemiş. YAVUZ SEÇKİN Radyo ve TV programcısı, oyuncu olan Yavuz Seçkin, ünlü olmadan önce hediyelik eşya dükkanında satıcılık yapmış. İBRAHİM TATLISES İbrahim Tatlıses onun geçmişte inşaat işçisi olduğunu artık bilmeyen yok YAŞAR Yaşar ünlü olmadan önce bir dönem turist rehberliği yaptı. İZZET ALTINMEŞE İzzet Altınmeşe ünlü bir türkücü olmadan önce berberlik yapıyordu. MİRKELAM Mirkelam, Aslında bir mühendis ama o şarkıcılığı tercih etti. BUĞRA GÜLSOY Buğra Gülsoy'un asıl mesleği mimarlık. Gülsoy, Doğu Akdeniz Üniveristesi'nden mezun... KIRAÇ Ünlü rockçı Kıraç bir dönem müzik öğretmenliği yaptı. FERHAT GÖÇER Ferhat Göçer O da bir doktor. Aynı zamanda konservatuarın şan bölümünde de eğitim gördü. Şimdi çok sevilen şarkıları seslendiren bir şarkıcı. ŞEBNEM FERAH Şebnem Ferah İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. Şimdi ünlü bir rockçı... PINAR AYLİN Pınar Aylin İzmir'li olan Pınar Aylin, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nü bitirdi. Mezun olduktan sonra bir süre, TRT İzmir Televizyonu ve çeşitli özel kanallarda sunuculuk ve yapımcılık yapan Aylin, klibini bir kamyonet kasasında çektiği 'Deliler Gibi' şarkısıyla bir anda şöhret oldu. ROBER HATEMO Rober Hatemo şarkıcı olmadan önce kuyumculuk yapıyordu. SİBEL CAN FADİK SEVİN ATASOY SERDAR ORTAÇ Serdar Ortaç Babasının da isteğiyle tornacılık yapıyordu. ESRA EROL Ünlü sunucu Esra Erol, katıldığı bir yarışma programında esas mesleğinin çini desinatörlüğü olduğunu açıkladı. MURAT HAN Murat Han, oyuncu olmadan önce bahçıvandı. RAFET EL ROMAN Rafet El Roman Ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu. Şimdi ünlü bir şarkıcı… MURAT KEKİLLİ Murat Kekilli ünlü bir şarkıcı olmadan önde hamallık yapıyordu. NİHAT ALPTUĞ ALTINKAYA Nihat Alptuğ Altınkaya gece kulüplerinde çalışırken keşfedildi. Bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken bir cast ajansı sahibi peşinden koşarak onu durdurdu ve bu gün elde ettiği üne kavuştu. HANDE YENER Hande Yener müzik dünyasına girebilmek için pek çok ünlüden yardım isteyen Yener'in hayatı oğlu ve kendisini geçindirmek için girdiği modaevinde değişti. Hülya Avşar'ın modaevine gelerek onu keşfetmesiyle başlayan müzik kariyeri hala devam ediyor. HANDE SORAL Yeteneği sayesinde 5 dakika kalması gereken sahnede 45 dakika kalan oyuncuyu yapımcılar keşfetti. NURİ ALÇO Seçeneklerde yer alan cevaplardan doğru olanı seçmeye çalışan yarışmacılar Alço'nun eski işine motor ustası yanıtını verdi. Yanlış şıkı seçen yarışmacılar ünlü oyuncunun eski işinin ilaç mümessili olduğunu öğrenince şaşırdı. MABEL MATİZ Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı. Mabel Matiz, üniversite yıllarına ait otoğrafı Instagram hesabından ''İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Diş Hekimleri Günü'nüz kutlu olsun. Evet, yeni haberim oldu. Evet, gençliğimde punk'tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)'' notuyla paylaştı. CÜNEYT ARKIN Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın, oyunculuk uğruna doktorluk mesleğinden vazgeçti. NURSEL KÖSE Nursel Köse yurt dışına okumak için gitti ve oyuncu olmak için bir meslek edinmesi gerektiğinden mimarlık okudu. Diplomasını aldıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. YILDIZ TİLBE Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor. MEG RYAN Meg Ryan O da gazetecilik eğitimi gören ünlülerden. Eğer bir yıldız olmasaydı gazeteci olacaktı. ASHTON KUTCHER Yakışıklı aktör Ashton Kutcher aslında biyokimya mühendisi... TOLGA SARITAŞ Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı. Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı. SAVAŞ ÖZDEMİR Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı. EMİR BENDERLİOĞLU Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor. Emir Benderlioğlu, dizi çekimlerinden arta kalan vaktini tuvalin başında geçiriyor.