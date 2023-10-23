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Haberler Galeri Bülent Ersoy'un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti
Giriş Tarihi: 23.10.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 14:19

Bülent Ersoy'un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti

Yıllar sonra ortaya çıkan Armağan Uzun, görenleri adeta şoke etti… Popstar Armağan Uzun, Diva Bülent Ersoy'dan boşandıktan sonra kendine bambaşka bir hayat kurdu ve mesleğini de değiştirdi.

Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti

Popstar yarışmasıyla ünlenen Armağan Uzun son hali ve mesleğiyle sosyal medyada gündem oldu. Programda ikinci olduktan sonra aynı yarışmadaki jüri üyesi Bülent Ersoy ile evlilik yaşayan eski yarışmacı yeni hayatıyla konuşuldu.

Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti

Çeşme'de yaşayan zaman zaman mekanlarda ve düğünlerde sahne alan ünlü yarışmacı, şimdilerde mütevazı bir hayat yaşıyor

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Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti

O dönem Diva'dan boşandıktan sonra "Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim." diyen Armağan Uzun, artık Torbalı'da asansörcülük yapıyor.

Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti

Armağan Uzun'un iyice beyazlamış saçlarını görenler "Adam yaşlanmış" yorumlarında bulundu.

Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti

İŞTE ARMAĞAN UZUN'UN SON HALİ...

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