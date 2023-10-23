Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şoke etti

O dönem Diva'dan boşandıktan sonra "Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim." diyen Armağan Uzun, artık Torbalı'da asansörcülük yapıyor.

