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Haberler Galeri Bunu birçoğumuz bilmiyorduk! Ebru Gündeş'in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 16:29

Bunu birçoğumuz bilmiyorduk! Ebru Gündeş'in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Son olarak yeni albümü ile hayranlarıyla buluşan Ebru Gündeş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Peki milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı ve yok saydığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor. Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış ancak Ebru Gündeş kız kardeşinin mesajlarına da hiç yanıt vermemiş. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça…

Bunu birçoğumuz bilmiyorduk! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Milyonların sevgisini kazanan, şarkıları yıllardır dillerden düşmeyen Ebru Gündeş'in yüzü aileden yana pek gülmedi. Babası ile de arası uzun yıllar açık olan Ebru Gündeş'in yok saydığı ve görüşmeyi reddettiği bir de kız kardeşi var...

Bunu birçoğumuz bilmiyorduk! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Son olarak yeni albümü ile hayranlarıyla buluşan Ebru Gündeş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

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Bunu birçoğumuz bilmiyorduk! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Peki milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı ve yok saydığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz?

Bunu birçoğumuz bilmiyorduk! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor.

Bunu birçoğumuz bilmiyorduk! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş ile küs ölen Remzi Gündeş'in, şarkıcının annesinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğu ortaya çıkmıştı.

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