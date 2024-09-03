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Haberler Galeri Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…
Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:21

Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…

Genç oyuncu Alisa Sezen Sever, son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alıyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Alisa Sezen Sever'in hayatı merak konusu oldu. Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda izlediğimiz genç oyuncunun hayatı mercek altına alındı. Alisa Sezen Sever'in çocuk yıldız olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler hayret etti. Alisa Sezen Sever'in bu halleri sosyal medyayı salladı. İşte Alisa Sezen Sever'in hiç bilmediğiniz o halleri…

Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…

Bahar dizisinde Umay karakteri ile beğeni toplayan Alisa Sezen Sever sosyal medyada trend oldu. Alisa Sezen Sever, oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Alisa Sezen Sever'in hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki o gerçek herkesi şoke etti.

Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…

Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…

Peki, Alisa Sezen Sever kimdir, kaç yaşında? Alisa Sezen Sever hangi dizilerde oynadı?

Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…

Bahar'ın UmayAlisa Sezen Sever, son dönemin dikkat çekici isimlerinden.

Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…

Çok küçük yaştan beri ekranda olan Bahar'ın UmayAlisa Sezen Sever'in bir dönem Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığını çok az kişi biliyor.

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