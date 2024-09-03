Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…

Bahar dizisinde Umay karakteri ile beğeni toplayan Alisa Sezen Sever sosyal medyada trend oldu. Alisa Sezen Sever, oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Alisa Sezen Sever'in hayatı merak konusu oldu. Hakkındaki o gerçek herkesi şoke etti.