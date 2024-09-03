Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:21
Bunu kimse bilmiyor! Alisa Sezen Sever bu kez çok şaşırttı! Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever aslında…
Genç oyuncu Alisa Sezen Sever, son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alıyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Alisa Sezen Sever'in hayatı merak konusu oldu. Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda izlediğimiz genç oyuncunun hayatı mercek altına alındı. Alisa Sezen Sever'in çocuk yıldız olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler hayret etti. Alisa Sezen Sever'in bu halleri sosyal medyayı salladı. İşte Alisa Sezen Sever'in hiç bilmediğiniz o halleri…