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Haberler Galeri Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş'in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:35

Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş'in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor. Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış ancak Ebru Gündeş kız kardeşinin mesajlarına da bugüne kadar hiç yanıt vermemiş. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça…

Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi. Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

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Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş'in Aslıhan Gündeş Akça adında bir kız kardeşi olduğunu biliyor musunuz?

Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

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