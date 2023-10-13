Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:35

Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş'in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor. Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış ancak Ebru Gündeş kız kardeşinin mesajlarına da bugüne kadar hiç yanıt vermemiş. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça…