Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!

"SON BİR YILDA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞTI…"

Hayranlarını ameliyat haberiyle korkutan ünlü oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullandı.