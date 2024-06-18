Giriş Tarihi: 18.06.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
21:38
Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına aldı. Burcu Kara, geçtiğimiz aralık ayında oğlu Can'ı kucağına alarak ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu uzun süredir sakladığı hastalığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat oldu. Hayranlarını korkutan ünlü oyuncu, sağlığına kavuştu. Burcu Kara ailesini de alarak ameliyatın izlerini silmek için İtalya'ya tatile çıktı. İşte Burcu Kara'nın o paylaşımları!