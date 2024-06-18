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Haberler Galeri Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 21:38

Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına aldı. Burcu Kara, geçtiğimiz aralık ayında oğlu Can'ı kucağına alarak ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu uzun süredir sakladığı hastalığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat oldu. Hayranlarını korkutan ünlü oyuncu, sağlığına kavuştu. Burcu Kara ailesini de alarak ameliyatın izlerini silmek için İtalya'ya tatile çıktı. İşte Burcu Kara'nın o paylaşımları!

Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!

Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturdu. 2017'de Ali adını verdikleri oğlunu kucağına alan oyuncu, Aralık 2022'de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne oldu.

Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Ünlü oyuncu 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu.

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Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!

"SON BİR YILDA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞTI…"

Hayranlarını ameliyat haberiyle korkutan ünlü oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullandı.

Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!

YENİ PAYLAŞIMLARI İLGİ ÇEKTİ

Paylaşımlarıyla hayranlarının yüreğine su serpen ünlü oyuncu, bu kez de yeni paylaşımlarıyla ilgi çekti.

Burcu Kara beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara ameliyatın izlerini silmek için tatile çıktı!

AMELİYATIN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, ailesini de alarak ameliyatın izlerini silmek için İtalya'ya tatile çıktı.

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