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Haberler Galeri Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 07:04

Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik bir oyuncu... Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü...

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

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Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü...

Güzel gözleri, ipek saçları ve yüzünden silinmeyen gülüşü ile bu tatlı kız çocuğu acaba hangi ünlümüz?

Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, eski futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü...

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

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