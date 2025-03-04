Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
14:47
Çağla Şıkel’in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "İnşallah oğlumun arkadaşları beni takip etmiyordur..."
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay, her zaman büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları sık sık paylaşan Şıkel, geçtiğimiz günlerde küçük oğlu Uzay'ın 13. yaş gününü kutlamıştı. Bugün yaptığı paylaşım ise takipçilerini şaşkına çevirdi.