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Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 14:47

Çağla Şıkel’in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "İnşallah oğlumun arkadaşları beni takip etmiyordur..."

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay, her zaman büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları sık sık paylaşan Şıkel, geçtiğimiz günlerde küçük oğlu Uzay'ın 13. yaş gününü kutlamıştı. Bugün yaptığı paylaşım ise takipçilerini şaşkına çevirdi.

Çağla Şıkel’in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! İnşallah oğlumun arkadaşları beni takip etmiyordur...

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay her zaman büyük ilgi görüyor. Yakışıklılığı ile sosyal medyanın dikkatini çeken Kuzey, annesinin hesabında sık sık boy gösteriyor.

Çağla Şıkel’in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! İnşallah oğlumun arkadaşları beni takip etmiyordur...

Şimdilerde annesinin boyunu bile geçen Kuzey mankenlere taş çıkarıyor.

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Çağla Şıkel’in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! İnşallah oğlumun arkadaşları beni takip etmiyordur...

Diğer oğlu Uzay ise sevimliliği ile takipçilerinin gönlünü kazanıyor.

Çağla Şıkel’in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! İnşallah oğlumun arkadaşları beni takip etmiyordur...

Çağla Şıkel son paylaşımında ise takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Çağla Şıkel’in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! İnşallah oğlumun arkadaşları beni takip etmiyordur...

Seyahat ettiği esnadaki kareleri paylaşan Çağla Şıkel yazdıklarıyla takipçilerini şaşırttı.