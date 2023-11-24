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Haberler Galeri 'Canım Kardeşim' filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı
Giriş Tarihi: 24.11.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 06:53

'Canım Kardeşim' filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı

'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatmıştı Kahraman Kıral...Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı 1973 yapımı Canım Kardeşim filmini Ertem Eğilmez yönetiyordu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken adlar içinde yer almıştı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan çocuk yıldız adeta sırra kadem basmıştı. Unutulmaz film Canım Kardeşim'in çocuk yıldızının son halini görenler şaştı kaldı.

’Canım Kardeşim’ filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı

Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi adeta milyonları ağlatmıştı.

’Canım Kardeşim’ filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı

Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri oldugunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu.

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’Canım Kardeşim’ filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

’Canım Kardeşim’ filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı

Çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'da 14 filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı.

’Canım Kardeşim’ filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

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