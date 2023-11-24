’Canım Kardeşim’ filminde milyonları ağlatmıştı! Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! Son halini gören şaştı kaldı

'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatmıştı Kahraman Kıral...Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı 1973 yapımı Canım Kardeşim filmini Ertem Eğilmez yönetiyordu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken adlar içinde yer almıştı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan çocuk yıldız adeta sırra kadem basmıştı. Unutulmaz film Canım Kardeşim'in çocuk yıldızının son halini görenler şaştı kaldı.