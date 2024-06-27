"Cemile'ye aşk yaramış" Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti!

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan oyuncular arasında Cemile karakteriyle Pelin Ermiş vardı.