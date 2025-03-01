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Haberler Galeri Ceyda Düvenci'den sevgilisi Güçlü Mete'ye romantik yıl dönümü kutlaması! "1 yıl geçti gitti bile"
Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:15

Ceyda Düvenci'den sevgilisi Güçlü Mete'ye romantik yıl dönümü kutlaması! "1 yıl geçti gitti bile"

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde....Geçtiğimiz yaz Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini bitiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu ile 19 yıllık evliliğini bitiren radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladı. Adeta bulutlarda uçan Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile ilişkilerinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye romantik yıl dönümü kutlaması! 1 yıl geçti gitti bile

Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile yollarını ayırdıktan sonra, gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı.

Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye romantik yıl dönümü kutlaması! 1 yıl geçti gitti bile

Özel hayatı oldukça merak edilen sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci, şu sıralar bulutların üstünde uçuyor.

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Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye romantik yıl dönümü kutlaması! 1 yıl geçti gitti bile

47 yaşındaki Ceyda Düvenci son olarak sevgilisi Güçlü Mete ile ilişkilerinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye romantik yıl dönümü kutlaması! 1 yıl geçti gitti bile

"1 YIL GEÇTİ GİTTİ BİLE…"

Bu aşk dolu kareleri paylaşan Düvenci, şu notu düştü:

Uzun uzun yazsam da yetmez ki anlatmaya hislerimi, değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükürümü… zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle… 1 yıl geçti gitti bile… yolun sonuna kadar yanında huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum sevgilim… iyi ki sen… nice güzel yıllara… ❤️🙏🏼❤️

Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye romantik yıl dönümü kutlaması! 1 yıl geçti gitti bile

Ceyda Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile evlenmişti. Dönemine damga vuran evlilik töreni, ünlüler camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak aşklarıyla dikkat çeken çift, yaklaşık 5 yıl sonra evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.