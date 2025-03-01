Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
11:15
Ceyda Düvenci'den sevgilisi Güçlü Mete'ye romantik yıl dönümü kutlaması! "1 yıl geçti gitti bile"
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde....Geçtiğimiz yaz Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini bitiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu ile 19 yıllık evliliğini bitiren radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladı. Adeta bulutlarda uçan Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile ilişkilerinin birinci yıl dönümünü kutladı.