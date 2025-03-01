Ceyda Düvenci'den sevgilisi Güçlü Mete'ye romantik yıl dönümü kutlaması! "1 yıl geçti gitti bile"

"1 YIL GEÇTİ GİTTİ BİLE…"

Bu aşk dolu kareleri paylaşan Düvenci, şu notu düştü:

Uzun uzun yazsam da yetmez ki anlatmaya hislerimi, değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükürümü… zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle… 1 yıl geçti gitti bile… yolun sonuna kadar yanında huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum sevgilim… iyi ki sen… nice güzel yıllara… ❤️🙏🏼❤️