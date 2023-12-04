Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı "o tatlı çocuk sen misin?"

Giriş Tarihi: 04.12.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 14:17

Bir Derdim Var dizisi ile ekranlara dönen genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti! Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda çok fazla göz önünde olamayan, ailesiyle sakin bir hayat sürüren Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı kocaman delikanlı oldu! Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlu Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu, Bir Derdim Var dizisinde ise Arif karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Bir Derdim Var'ın Arif'i Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...