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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın 'çaycı Hüseyin'iydi... Alpaslan Özmol bebeklik fotoğrafıyla ortalığı salladı!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 14:57

Çocuklar Duymasın'ın 'çaycı Hüseyin'iydi... Alpaslan Özmol bebeklik fotoğrafıyla ortalığı salladı!

atv ekranlarında 2002-2019 yılları arasında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" dizisi, reyting rekorları kırarak büyük ses getirmişti. Hem komik hem de içten hikayesiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi, yıllar içinde büyük bir izleyici kitlesi edinmişti. Dizinin ikonik karakterlerinden olan 'çaycı Hüseyin' lakabıyla tanıdığımız Alpaslan Özmol da yıllar içinde farklı farklı magazin olayıyla gündeme gelmişti. Çaycıların kralı, şimdi ise sosyal medya hesabında paylaştığı bebeklik fotoğrafıyla dikkat çekti. İşte Alpaslan Özmol'un hiç görmediğiniz o hali!

Çocuklar Duymasın’ın ’çaycı Hüseyin’iydi... Alpaslan Özmol bebeklik fotoğrafıyla ortalığı salladı!

'Çocuklar Duymasın' 'Pulsar' 'Yeşil Deniz' 'Hakkını Helal Et' dizilerinde rol alan 48 yaşındaki Alpaslan Özmal, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Çocuklar Duymasın’ın ’çaycı Hüseyin’iydi... Alpaslan Özmol bebeklik fotoğrafıyla ortalığı salladı!

Hafızlara 'çaycı Hüseyin' olarak kazınan Özmal, zaman zaman 'öldü' haberlerinin çıkmasıyla da merak konusu oluyor.

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Çocuklar Duymasın’ın ’çaycı Hüseyin’iydi... Alpaslan Özmol bebeklik fotoğrafıyla ortalığı salladı!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullan Özmol, son olarak paylaştığı hikayeyle tekrardan gündeme geldi.

Çocuklar Duymasın’ın ’çaycı Hüseyin’iydi... Alpaslan Özmol bebeklik fotoğrafıyla ortalığı salladı!

Instagram hesabında çocukluğuna ait bir fotoğraf yayınlayan Özmol, kısa sürede ses getirdi.

Çocuklar Duymasın’ın ’çaycı Hüseyin’iydi... Alpaslan Özmol bebeklik fotoğrafıyla ortalığı salladı!

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Burak kut

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