Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
14:57
Çocuklar Duymasın'ın 'çaycı Hüseyin'iydi... Alpaslan Özmol bebeklik fotoğrafıyla ortalığı salladı!
atv ekranlarında 2002-2019 yılları arasında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" dizisi, reyting rekorları kırarak büyük ses getirmişti. Hem komik hem de içten hikayesiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi, yıllar içinde büyük bir izleyici kitlesi edinmişti. Dizinin ikonik karakterlerinden olan 'çaycı Hüseyin' lakabıyla tanıdığımız Alpaslan Özmol da yıllar içinde farklı farklı magazin olayıyla gündeme gelmişti. Çaycıların kralı, şimdi ise sosyal medya hesabında paylaştığı bebeklik fotoğrafıyla dikkat çekti. İşte Alpaslan Özmol'un hiç görmediğiniz o hali!