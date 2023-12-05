Giriş Tarihi: 05.12.2023 16:16

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti... Şimdilerde evli, mutlu, çocuklu!

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son hali ve dünya tatlısı kızı Müjgan ile beğeni yağan pozları...