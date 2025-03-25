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Haberler Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete Sinan Akçıl'dan sert tepki! "Artık sözün bittiği yerdeyiz..."
Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete Sinan Akçıl'dan sert tepki! "Artık sözün bittiği yerdeyiz..."

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından protestolar devam etti. Dün Saraçhane'de toplanan bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlerde bulundu. Bu durum, geniş bir tepkiyle karşılandı. Sinan Akçıl da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda hakaretlere sert bir tepkide bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete Sinan Akçıl’dan sert tepki! Artık sözün bittiği yerdeyiz...

Gösteriler sırasında bazı şüpheliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içeren sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete Sinan Akçıl’dan sert tepki! Artık sözün bittiği yerdeyiz...

Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından sert bir şekilde tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete Sinan Akçıl’dan sert tepki! Artık sözün bittiği yerdeyiz...

Ünlü şarkıcı, "Artık sözün bittiği yer. 40 tane "çapulcu" geliyor ülkesinin "sevsin, sevmesin fark etmez" Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesine küfür ediyor... Ne diyebilirim ki... Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz, bir şey yazmasam da olmaz.'' diyerek tepkisini dile getirdi.