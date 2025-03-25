Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete Sinan Akçıl'dan sert tepki! "Artık sözün bittiği yerdeyiz..."
Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından protestolar devam etti. Dün Saraçhane'de toplanan bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlerde bulundu. Bu durum, geniş bir tepkiyle karşılandı. Sinan Akçıl da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda hakaretlere sert bir tepkide bulundu.