Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete Sinan Akçıl'dan sert tepki! "Artık sözün bittiği yerdeyiz..."

Ünlü şarkıcı, "Artık sözün bittiği yer. 40 tane "çapulcu" geliyor ülkesinin "sevsin, sevmesin fark etmez" Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesine küfür ediyor... Ne diyebilirim ki... Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz, bir şey yazmasam da olmaz.'' diyerek tepkisini dile getirdi.