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Haberler Galeri Davullu zurnalı evlendiler, sessiz sedasız boşandılar... İşte 2024 yılında ayrılan ünlü çiftler!
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:10

Davullu zurnalı evlendiler, sessiz sedasız boşandılar... İşte 2024 yılında ayrılan ünlü çiftler!

2024 yılı ünlü isimler için oldukça garip geçmiş durumda. Magazin dünyasına nam salmış ünlü simalar çalkantılı evlilik hayatlarıyla bir süre gündemden düşmemişti. Özel hayatlarıyla gündeme gelen gözde çiftler, zamanla gözlerden uzaklaşıp sessiz sedasız boşanmıştı. Özellikle bazı isimlerin ayrılması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. İşte 2024 yılında mutluluğu yarım kalan çiftler!

Davullu zurnalı evlendiler, sessiz sedasız boşandılar... İşte 2024 yılında ayrılan ünlü çiftler!

Özel yaşantılarıyla merak edilen ünlü çiftlerin nikah masasına oturması büyük bir ses getirmişti. Herkesin yakından takip ettiği evlilikler zamanla teker teker son buldu. Magazine bomba gibi düşen boşanmaların başrollerinde bakın bu sene kimler vardı.

Davullu zurnalı evlendiler, sessiz sedasız boşandılar... İşte 2024 yılında ayrılan ünlü çiftler!

CİHAN ALPAY - ECE VAHAPOĞLU

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Davullu zurnalı evlendiler, sessiz sedasız boşandılar... İşte 2024 yılında ayrılan ünlü çiftler!

CİHAN ALPAY - ECE VAHAPOĞLU

Davullu zurnalı evlendiler, sessiz sedasız boşandılar... İşte 2024 yılında ayrılan ünlü çiftler!

MESUT AKUSTA - ŞAFAK ÖZBİR

Davullu zurnalı evlendiler, sessiz sedasız boşandılar... İşte 2024 yılında ayrılan ünlü çiftler!

MESUT AKUSTA - ŞAFAK ÖZBİR

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