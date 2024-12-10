Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024
10:10
Davullu zurnalı evlendiler, sessiz sedasız boşandılar... İşte 2024 yılında ayrılan ünlü çiftler!
2024 yılı ünlü isimler için oldukça garip geçmiş durumda. Magazin dünyasına nam salmış ünlü simalar çalkantılı evlilik hayatlarıyla bir süre gündemden düşmemişti. Özel hayatlarıyla gündeme gelen gözde çiftler, zamanla gözlerden uzaklaşıp sessiz sedasız boşanmıştı. Özellikle bazı isimlerin ayrılması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. İşte 2024 yılında mutluluğu yarım kalan çiftler!