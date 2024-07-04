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Haberler Galeri Demet Şener güzelliğini annesinden almış... Deneyimli manken Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 06:48

Demet Şener güzelliğini annesinden almış... Deneyimli manken Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı!

İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Demet Şener son olarak annesi Naime Şener'in doğum günü için yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 47 yaşındaki Demet Şener'in annesi Naime Şener'i görenler "Güzelliğini annesinden almış" demeden edemedi. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil pozları ile çok konuşulan deneyimli manken Demet Şener'in annesi Naime Şener'in doğum gününü kutladığı karelere "Maşallah" yorumları geldi. İşte Demet Şener'in annesi ve ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Demet Şener güzelliğini annesinden almış... Deneyimli manken Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı!

Tescilli güzellerden Demet Şener son olarak sosyal medya hesabından annesinin doğum günü kutlamasından paylaşımlarda bulundu.

Demet Şener güzelliğini annesinden almış... Deneyimli manken Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı!

Sevgilisi Tolga Arman'ın da bulunduğu özel kutlamada Demet Şener'e "Güzellik nerden geliyor belli oldu" yorumları yapıldı.

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Demet Şener güzelliğini annesinden almış... Deneyimli manken Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı!

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil pozları ile çok konuşulan deneyimli manken Demet Şener'in annesinin doğum gününü kutladığı kareler "Maşallah" dedirtti!

Demet Şener güzelliğini annesinden almış... Deneyimli manken Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı!

İşte Demet Şener'in annesinin doğum gününü kutladığı paylaşımlar...

Demet Şener güzelliğini annesinden almış... Deneyimli manken Demet Şener annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı!
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