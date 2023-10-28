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Haberler Galeri Demet Şener oğlu Ömer'e kavuşmak için gün sayıyor! Demet Şener paylaştı Ömer'i gören "Tıpkı babası" dedi...
Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 13:52

Demet Şener oğlu Ömer'e kavuşmak için gün sayıyor! Demet Şener paylaştı Ömer'i gören "Tıpkı babası" dedi...

Paylaşımlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı olan deneyimli manken Demet Şener son olarak oğlu Ömer Kutluay ile olan karesi ile özlemini dile getirdi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay düşkünlüğüyle bilinen Demet Şener, paylaştığı kareye "Son 14 gün kaldı" notunu düştü. Babası gibi basketbolcu olan ve Real Madrid'te forma giyen Ömer Kutluay, görüntüsü ile de tıpkı babasına benzetiliyor. İşte İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay...

Demet Şener oğlu Ömer’e kavuşmak için gün sayıyor! Demet Şener paylaştı Ömer’i gören Tıpkı babası dedi...

Sosyal medyada 1 milyon kişinin takip ettiği ünlü manken Demet Şener paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Demet Şener oğlu Ömer’e kavuşmak için gün sayıyor! Demet Şener paylaştı Ömer’i gören Tıpkı babası dedi...

Geçtiğimiz yaza tatil pozlarıyla damga vuran 46 yaşındaki deneyimli manken özel hayatı ile de merak konusu oluyor.

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Demet Şener oğlu Ömer’e kavuşmak için gün sayıyor! Demet Şener paylaştı Ömer’i gören Tıpkı babası dedi...

Sevgilisi Tolga Arman ile tatile doymayan Demet Şener romantik anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Demet Şener oğlu Ömer’e kavuşmak için gün sayıyor! Demet Şener paylaştı Ömer’i gören Tıpkı babası dedi...

Sık sık tatilde soluğu alan ikilinin aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Demet Şener oğlu Ömer’e kavuşmak için gün sayıyor! Demet Şener paylaştı Ömer’i gören Tıpkı babası dedi...

Aynı zamanda takdir gören bir anne olan Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem ve oğlu Ömer'e oldukça düşkün.

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