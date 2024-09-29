Giriş Tarihi: 29.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
14:12
Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'ın doğum gününde aşkını haykırdı! İşte romantik Demet...
Oğlu Ömer Kutluay'ın ardından kızı İrem Kutluay da yurt dışına giden Demet Şener teselliyi ise sevgilisi Tolga Arman'da buluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener son olarak uzun süredir dolu dizgin aşk yaşadığı Tolga Arman'ın yeni yaşını paylaştığı kareler ile kutladı. Demet Şener "Seni çok seviyorum" notunu yazdırdığı pasta ile Tolga Arman'a aşkını bir kez daha haykırdı. İşte Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşk pozu...