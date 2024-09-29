Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'ın doğum gününde aşkını haykırdı! İşte romantik Demet...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:12

Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'ın doğum gününde aşkını haykırdı! İşte romantik Demet...

Oğlu Ömer Kutluay'ın ardından kızı İrem Kutluay da yurt dışına giden Demet Şener teselliyi ise sevgilisi Tolga Arman'da buluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener son olarak uzun süredir dolu dizgin aşk yaşadığı Tolga Arman'ın yeni yaşını paylaştığı kareler ile kutladı. Demet Şener "Seni çok seviyorum" notunu yazdırdığı pasta ile Tolga Arman'a aşkını bir kez daha haykırdı. İşte Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşk pozu...

Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’ın doğum gününde aşkını haykırdı! İşte romantik Demet...

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman'a romantik kutlama. Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğinden sonra gönlünü Tolga Arman'a kaptıran Demet Şener'in aşktan adeta ayakları yere basmıyor...

Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’ın doğum gününde aşkını haykırdı! İşte romantik Demet...

Oğlu Ömer Kutluay'ın ardından kızı İrem Kutluay da yurt dışına giden Demet Şener teselliyi ise sevgilisi Tolga Arman'da buluyor. Sık sık sosyal medyada birlikte boy gösteren çiftten yeni aşk pozu geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’ın doğum gününde aşkını haykırdı! İşte romantik Demet...

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener son olarak uzun süredir dolu dizgin aşk yaşadığı Tolga Arman'ın yeni yaşını paylaştığı kareler ile kutladı.

Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’ın doğum gününde aşkını haykırdı! İşte romantik Demet...

Demet Şener "Seni çok seviyorum" notunu yazdırdığı pasta ile Tolga Arman'a aşkını bir kez daha haykırdı.

Demet Şener sevgilisi Tolga Arman’ın doğum gününde aşkını haykırdı! İşte romantik Demet...

İşte Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşk pozu...

SON DAKİKA